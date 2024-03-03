Кабмін виділив 1,3 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку
Рекордну суму - 1,3 млрд грн, уряд України виділив на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
"1,3 мільярди гривень - рекордна сума, яку Кабмін виділив на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку", - написав він.
Федоров запевнив, що робота буде виконана в найкоротші терміни. Військові та цивільні підрядники працюють швидко, якісно і цілодобово, додав він.
"Будівництво ведеться зранку і продовжується пізно ввечері. Деякі роботи проводяться навіть вночі. Все для того, щоб надати відчуття безпеки як цивільним мешканцям, так і військовим", - розповів голова ОДА.
- Будівельники й інженери з Закарпаття разом з технікою в цілодобовому режимі при постійних атаках ворога будують лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди, об’єднують системи загородження тощо.
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