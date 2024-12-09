Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Кадрові зміни і якість підготовки українських воїнів: Зеленський провів Ставку

Кадрові зміни і якість підготовки українських воїнів: Зеленський провів Ставку

Ксенія Золотова
9 грудня, 2024 понедiлок
19:39
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 грудня, провів Ставку щодо якості підготовки українських військових та кадрових змін у війську

Зміст

Про це він повідомив у телеграм.

На думку Зеленського, якість підготовки українських воїнів - це те, що потребує відчутних змін.

Він нагадав, що відбулися кадрові зміни й підкреслив, що саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись, додав президент. 

Зеленський дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь, зокрема, зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що треба додати та кого ще замінити. 

"Все, що необхідно, може бути забезпечене – і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів – це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців", - наголосив президент України.

Головком  ЗСУ Олександр Сирський доповідав президенту щодо таких питань: фронт, захист наших позицій, усі основні напрямки, Курська операція. 

Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо – для додаткової закупівлі дронів, додав Зеленський. Він нагадав, що нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей, проте цього виявилось недостатньо.

"Але зараз бачу, що тієї суми також недостатньо. Я доручив премʼєр-міністру найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково – на порядок збільшити", - поінформував Зеленський.

  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що наразі на фронті перебувають 10 тисяч поліціянтів, вони безпосередньо беруть участь у бойових діях.
Теги:
Новини
Україна
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Автор Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
Ексрадник Трампа Стоун розкритикував одяг Зеленського на зустрічі в Парижі. Раніше його визнали винним у лжесвідченні у справі про втручання РФ у вибори в США
Олаф Шольц
Автор Світлана Кравченко
7 грудня, 2024 субота
Шольц після розмови з Трампом заявив, що зможе домовитися з ним про спільну стратегію щодо України
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
Автор Ірена Моляр
6 грудня, 2024 п'ятниця
На кону у нас можлива втрата п'яти міст: військовослужбовець ЗСУ Фірсов про Донецький напрямок
  • USD 41.32
    Купівля 41.32
    Продаж 41.81
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 грудня
20:44
Президент Сирії Башар аль-Асад
Ознака неспроможності РФ воювати на кількох театрах бойових дій, - Бюро нацбезпеки Польщі про падіння режиму Асада
20:40
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росіянам вже не подобається позиція Трампа, - політтехнолог Загородній
20:37
дослідження онлайн-насильства щодо журналісток у коментарях YouTube
Агресія, цькування, сексизм та погрози: результати дослідження онлайн-насильства щодо журналісток у коментарях YouTube
20:03
OPINION
блог Андрій Магера
Не Сирія. Мета Путіна — Україна
19:58
Оновлено
"Динамо" - "Олександрія" 3:0 (08.12.2024)
"Полісся" вдев'ятьох програло "Руху", "Динамо" розбило "Олександрію": результати усіх матчів 16-го туру УПЛ
19:53
Глава Пентагону Остін попередив, що ІДІЛ може скористатися падінням режиму Асада в Сирії
19:23
ЄС
У ЄС готують санкції проти грузинської влади
19:13
Оновлено
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц у Києві заявив, що підтримує передачу далекобійної зброї Україні
19:04
Румунія, прапор Румунії
У Румунії поліція затримала 20 людей, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї
19:03
Ліонель Мессі та Сергій Кривцов (ліворуч)
Український футболіст Кривцов залишив команду Мессі
19:02
Мультфільм "Ваяна 2" за два тижні прокату став шостим за касовими зборами фільмом року
19:01
Володимир Зеленський
Режим Асада впав, тому що вся боєздатна російська армія воює на території України, - Зеленський
19:01
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Зеленський припустив розміщення іноземних військ в Україні як тимчасову гарантію безпеки
18:58
Кая Каллас
Каллас завадила Меркель запросити Путіна на саміт Євросоюзу у 2021 році, - Politico
18:54
діти, злочини росії
"Переконують залишатися на навчання": росіяни перед Новим роком вивозять дітей з ТОТ Донеччини на Урал, - ЦНС
18:47
Володимир Зеленський
Україна організувала нову контактну групу щодо завершення війни
18:39
Ексклюзив
Оленівка. Куратори зла. Документаальний фільм
Операція готувалася не один місяць: Андрющенко про подробиці знищення ексначальника Оленівської колонії
18:37
Золотий глобус
Оголосили претендентів на "Золотий глобус", 5 номінацій у фільму з акторами-росіянами
18:04
електроенергія
Укренерго 10 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла
18:01
OPINION
Сирія. Смерть диктатури
17:57
Оновлено
Сирійці у Німеччині
Німеччина, Австрія, Данія, Норвегія, Швеція та Греція призупинили розгляд заявок на надання притулку сирійським біженцям
17:46
Time Magazine
Трамп, Гарріс, Навальна: Time оголосив претендентів на звання "Людина року 2024"
17:37
Книжка "Схід українського сонця" Катерини Зарембо вийшла в англомовному перекладі
17:36
Золото
Британія запровадила санкції проти нелегальних торговців золотом, які фінансують війну РФ проти України
17:27
Ексклюзив
ППО NASAMS
ЗСУ суттєво підвищили спроможності з перехоплення балістичних і гіперзвукових ракет: Defense Express
17:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:12
Грузія, протести
У МВС Грузії заявили, що за 11 днів протестів затримали 402 людини
17:03
Придністров'я
У самопроголошеному Придністровʼї запровадили режим надзвичайного економічного стану
16:52
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт завершила світовий тур і встановила рекорд, продавши квитків на $2 млрд
16:44
Ймовірний вигляд РС-26 "Рубеж"
Можливе розміщення "Орешника" в Білорусі не збільшує небезпеку для України, – ЦПД
16:41
Російський БПЛА атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині
16:36
У ЄС назвали падіння режиму Асада "історичним моментом" для народу Сирії
16:32
Правоохоронці затримали 5 підлітків, які підпалювали військові автівки й адмінбудівлі на замовлення РФ
16:27
Донецька область
Окупанти вдарили по Донеччині: загинула жінка, є поранені
16:25
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення: ворог найактивніше атакує на Покровському напрямку
16:24
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
РФ за осінь випустила по Україні понад 6 тис. дронів і ракет, – WSJ
16:13
PR
Косметичні креми для обличчя: різноманітність та особливості використання
16:01
OPINION
Не треба недооцінювати ЗСУ: Асад втік до Москви
16:00
Після вибуху на нафтопереробному заводі, що належить ENI, 09 грудня 2024 року в Тоскані, Італія.
На нафтобазі біля Флоренції стався вибух: є жертви і зниклі безвісти
15:56
Інтерв’ю
Юрій Федоренко
Юрій Федоренко: Маємо втримати лівобережний плацдарм
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV