Кадрові зміни і якість підготовки українських воїнів: Зеленський провів Ставку

Про це він повідомив у телеграм.

На думку Зеленського, якість підготовки українських воїнів - це те, що потребує відчутних змін.

Він нагадав, що відбулися кадрові зміни й підкреслив, що саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись, додав президент.

Зеленський дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь, зокрема, зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що треба додати та кого ще замінити.

"Все, що необхідно, може бути забезпечене – і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів – це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців", - наголосив президент України.

Головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав президенту щодо таких питань: фронт, захист наших позицій, усі основні напрямки, Курська операція.

Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо – для додаткової закупівлі дронів, додав Зеленський. Він нагадав, що нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей, проте цього виявилось недостатньо.

"Але зараз бачу, що тієї суми також недостатньо. Я доручив премʼєр-міністру найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково – на порядок збільшити", - поінформував Зеленський.