Кандидат у віцепрезиденти США Венс розсекретив деталі "мирного плану" Трампа для України

Про це Джеймс Ді Венс заявив в етері подкасту Shawn Ryan Show, передає "Дзеркало тижня".

"Ймовірно, це виглядатиме приблизно як нинішня лінія розмежування між РФ та Україною. Це буде демілітаризована зона, яку сильно укріплять, щоб росіяни не вторглися знову", - пояснив каже кандидат у віцепрезиденти США.

Республіканці вважають, що таке рішення допоможе Україні "зберегти" суверенітет.

"Росія хоче, щоб ця війна закінчилася. Україна хоче, щоб ця війна закінчилась. Європа, яка недофінансувала цю війну, тоді як американські платники податків були щедрими до українців, теж хоче завершити війну, оскільки вона піднімає ціни на енергоносії", - йдеться у заяві.

Соратник Трампа просуває ще один наратив для буцімто якнайшвидшого закінчення війни: відмова України від вступу до НАТО.