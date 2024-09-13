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Кандидат у віцепрезиденти США Венс розсекретив деталі "мирного плану" Трампа для України

Влад Дідусь
13 вересня, 2024 п'ятниця
01:10
Війна з Росією Джеймс Девід Венс

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джеймс Ді Венс розсекретив деталі "мирного плану" Дональда Трампа для України

Зміст

Про це Джеймс Ді Венс заявив в етері подкасту Shawn Ryan Show, передає "Дзеркало тижня".

"Ймовірно, це виглядатиме приблизно як нинішня лінія розмежування між РФ та Україною. Це буде демілітаризована зона, яку сильно укріплять, щоб росіяни не вторглися знову", - пояснив каже кандидат у віцепрезиденти США.

Республіканці вважають, що таке рішення допоможе Україні "зберегти" суверенітет.

"Росія хоче, щоб ця війна закінчилася. Україна хоче, щоб ця війна закінчилась. Європа, яка недофінансувала цю війну, тоді як американські платники податків були щедрими до українців, теж хоче завершити війну, оскільки вона піднімає ціни на енергоносії", - йдеться у заяві.

Соратник Трампа просуває ще один наратив для буцімто якнайшвидшого закінчення війни: відмова України від вступу до НАТО.

  • Кандидати у президенти США демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп провели 11 вересня перші дебати.
  • Трамп під час дебатів не відповів на питання, чи хоче він перемоги України у війні з Росією.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
Військові новини
переговори з РФ
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