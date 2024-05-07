Капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко розповів, скільки вибухівки потрібно для знищення Кримського мосту
Капітан запасу ВМС ЗС України Андрій Риженко вважає, що для повного знищення Кримського мосту потрібен цілий комплекс засобів та десятки тон вибухівки
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Наш морський дрон Sea Baby має навантаження понад 1 тонну вибухівки. Саме цей тип нашого морського дрона найкраще підходить для атаки на Кримський міст. Дрон Magura ж призначений для знищення надводних цілей. Зокрема, як ми й спостерігаємо щодо поступового знищення суден Чорноморського флоту РФ", - пояснив Риженко.
За словами капітана, для знищення Кримського мосту потрібно десятки тон вибухівки
"Думаю, що ракети Storm Shadow та Atacms можуть вивести з ладу Кримський міст. Все залежить від того, куди вони влучать. Щоб повністю знищити цей міст потрібно дуже багато вибухівки. На мою думку, це десятки тон вибухівки. Можливо навіть й сотні тон. Оскільки цей міст є дуже потужною конструкцією", - додав він.
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