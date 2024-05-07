Капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко розповів, скільки вибухівки потрібно для знищення Кримського мосту

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Наш морський дрон Sea Baby має навантаження понад 1 тонну вибухівки. Саме цей тип нашого морського дрона найкраще підходить для атаки на Кримський міст. Дрон Magura ж призначений для знищення надводних цілей. Зокрема, як ми й спостерігаємо щодо поступового знищення суден Чорноморського флоту РФ", - пояснив Риженко.

За словами капітана, для знищення Кримського мосту потрібно десятки тон вибухівки

"Думаю, що ракети Storm Shadow та Atacms можуть вивести з ладу Кримський міст. Все залежить від того, куди вони влучать. Щоб повністю знищити цей міст потрібно дуже багато вибухівки. На мою думку, це десятки тон вибухівки. Можливо навіть й сотні тон. Оскільки цей міст є дуже потужною конструкцією", - додав він.