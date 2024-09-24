"Каже про гарантії": військовий експерт Мусієнко прокоментував заяву Павела щодо шансів України повернути всі території

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Петр Павел - дуже послідовний політик, у нього немає зміни позицій. Він говорив про те, що в України буде тільки один шанс на контрнаступ, і залишився прихильником цієї ідеї. Він не боїться озвучувати свої думки, тоді як значна кількість західних політиків бояться щось сказати", - зауважив Мусієнко.

За словами директора Центру військово-правових досліджень, президент Чехії не боїться говорити, що Україна не може в осяжній перспективі повернути всі території військовим шляхом. Тому треба шукати альтернативне рішення, яке передбачало б замороження конфлікту, вступ України до НАТО і поширення статті 5 Північноатлантичного договору на ті території, які Україна буде контролювати.

"Тобто він говорить про гарантії безпеки й зазначає, що Україну треба прийняти в НАТО та в ЄС, щоб було зрозуміло, що Росія не нападе в майбутньому. Він поширює думки, які слухають окремі політики, ті, хто боїться їх висловити вголос. Павел намагається демонструвати себе прагматичним реалістом, але це не означає, що він перестає бути другом України. Усі оборонні програми продовжуються, у нас їх дуже багато, і вони тільки розвиваються", - наголосив Мусієнко.