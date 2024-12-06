"Хапають людину і відкривають кримінальну справу": правоохоронець Лисянський про примусову мобілізацію на ТОТ

Про це віг розповів в етері Еспресо.

"Я і моя команда займаємося дослідженням процесів на окупованих територіях ще з 2014 року. Якщо порівнювати примусову мобілізацію на ТОТ у 2022 та у 2024 роках, то вона зайшла у системний напрямок. Тобто в окупантів вже переписані всі дані призовників на окупованих територіях, а це і студентів, і чоловіків, які працюють на підприємствах. Відповідно, коли потрібно, то вони збирають 10-30 людей на місяць", - зауважив правоохоронець.

За його словами, зараз окупанти проводять примусову мобілізацію через залучення силовиків, тобто хапають людину, відкривають на неї кримінальну справу, підкидаючи наркотики або знаходячи якісь патрони, або ж звинувачують у співпраці з українськими спецслужбами, дискредитацію збройних сил РФ. На підставі таких обвинувачень відкривають кримінальну справу і людину кидають до в'язниці. А потім на етапі досудового розслідування пропонують людині укласти договір з міноборони РФ, відповідно, звільняючи від кримінальної відповідальності.

"Таким чином росіяни збирають необхідну кількість примусово мобілізованих на окупованих територіях України. Слід розуміти, що саме такий спосіб примусової мобілізації дозволяє уникати окупантам, наприклад, тих відео, коли працівники їхніх військкоматів тягнуть людину, як це було у 2022 році. Тобто вони зробили роботу над помилками й проводять цей процес вже у такий спосіб", - резюмував Павло Лисянський.