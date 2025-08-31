Херсонщина отримала генератори від американських партнерів на майже на $1 млн
Американські партнери передали Херсонській області три потужні генератори на суму близько 1 млн доларів
Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, два з отриманих генераторів працюватимуть на забезпечення опаленням жителів області, а ще один - на безперебійну роботу лікарні.
- Американські приватні військові компанії можуть бути задіяні в Україні у межах довгострокового мирного плану, що нині обговорюється між Вашингтоном та європейськими партнерами.
