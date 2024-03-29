"Хтось дуже хотів отримати медаль": ВМС ЗСУ підтвердили, що 28 березня росіяни збили власний винищувач

Про це він розповів у етері телемарафону.

"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність", - зазначив Плетенчук.

За даними ВМС ЗСУ пілота винищувача врятували, проте літак "фактично знищений".

Коментуючи причини збиття росіянами власного літака, Плетенчук вказав, що у цьому випадку міг спрацювати людський фактор: "хтось з операторів просто збив власний літак, тому що дуже хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися свій він чи чужий".