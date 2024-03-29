"Хтось дуже хотів отримати медаль": ВМС ЗСУ підтвердили, що 28 березня росіяни збили власний винищувач
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що 28 березня росіяни збили над Кримом власний винищувач
Про це він розповів у етері телемарафону.
"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність", - зазначив Плетенчук.
За даними ВМС ЗСУ пілота винищувача врятували, проте літак "фактично знищений".
Коментуючи причини збиття росіянами власного літака, Плетенчук вказав, що у цьому випадку міг спрацювати людський фактор: "хтось з операторів просто збив власний літак, тому що дуже хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися свій він чи чужий".
- 28 березня у море в районі Севастополя впав російський військовий літак, пілот катапультувався. Російські медіа припускають, що впав винищувач Су-27.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.08Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе