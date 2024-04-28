"Київ порушив конвенцію про дипломатичні відносини, вербуючи найманців закордоном": черговий фейк російської влади
Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова вкотре звинуватила Україну в нібито вербуванні "іноземних найманців" для війни з Росією
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Україна вербує найманців закордоном до Інтернаціонального легіону, чим порушує Віденську конвенцію 1961 року про дипломатичні відносини", - каже Захарова.
Натомість тези російської пропагандистки є брехнею. Насправді Україна не вербує найманців. Відповідно до міжнародного права, найманець - це особа, яка не входить до складу Збройних Сил держави і бере участь в бойових діях з метою отримати матеріальну винагороду, що істотно перевищує винагороду комбатанта Збройних Сил одного рангу і функції.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що Інтернаціональний Легіон ЗСУ є інтегральною частиною ЗСУ із матеріальним забезпеченням нарівні з рештою формувань.
- Російська пропаганда завдяки фейкам намагається посіяти паніку серед українського населення.
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