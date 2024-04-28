"Київ порушив конвенцію про дипломатичні відносини, вербуючи найманців закордоном": черговий фейк російської влади

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Україна вербує найманців закордоном до Інтернаціонального легіону, чим порушує Віденську конвенцію 1961 року про дипломатичні відносини", - каже Захарова.

Натомість тези російської пропагандистки є брехнею. Насправді Україна не вербує найманців. Відповідно до міжнародного права, найманець - це особа, яка не входить до складу Збройних Сил держави і бере участь в бойових діях з метою отримати матеріальну винагороду, що істотно перевищує винагороду комбатанта Збройних Сил одного рангу і функції.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що Інтернаціональний Легіон ЗСУ є інтегральною частиною ЗСУ із матеріальним забезпеченням нарівні з рештою формувань.