Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, - "Слідство.Інфо"

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо", "Білоруського розслідувальницького центру" та KibOrg "Патріоти двох держав: як білорусів змушують воювати до смерті проти українців".

Журналісти отримали список із 1031 громадян Білорусі, які долучилися до збройних сил РФ. Перший контракт було підписано у липні 2022 року, а останній — у липні 2025 року. Якщо у 2022 році на службу зголосилися лише шестеро білорусів, то у 2023 році таких було вже 235, а у 2024 році — 518.

Цьогоріч, за даними розвідки, підписання контрактів сповільнилося: на початок липня — 157 осіб.

Для ще 116 добровольців дата прийняття на службу не вказана. Майже половина зі списку (498 осіб) мають найнижче військове звання – рядового, тоді як прапорщик у списку лише один.

Водночас, за інформацією проєкту Координаційного штабу для добровільної здачі в полон військовослужбовців ЗС РФ "Хочу жити", за перше півріччя 2025 року контракт зі збройними силами Росії підписали 596 громадян Білорусі. Це майже у 100 разів більше, ніж за весь 2022 рік.

За підрахунками журналістів, понад 10% білоруських найманців вже загинули, ще 8% — зникли безвісти. Це означає, що з високою ймовірністю кожен п'ятий білоруський найманець вже мертвий.