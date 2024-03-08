Кількість наступаючих груп ворога зменшилася: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про ситуацію на Авдіївському напрямку
Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, зазначив, що, судячи з картини на полі бою та того, що ловлять з ворожих перехоплень, у противника дійсно не вистачає спеціалістів у деяких сферах
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми спостерігаємо, що кількість наступаючих груп ворога доволі таки зменшилася. Все-таки ми знищуємо противника і бачимо це, як на полі бою, так і чуємо з перехватів. У них дійсно не вистачає деяких спеціалістів у тій чи іншій сфері. Єдине, що ворог і далі дуже активно використовує КАБи попри те, що ми їхні літаки збиваємо. По позиціях наших підрозділів з добу російські війська завдають понад 100 ударів, не рахуючи КАБи, FPV-дрони, дрони-камікадзе. Ми задіюємо артилерію тільки по визначених цілях, коли бачимо, що є необхідність. А просто так, як це робить загарбник, стріляючи у поля, такого у нас немає", - зауважив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Сергій Цехоцький додав, що майстерність наших артилеристів на вищому рівні, завдання виконуються, виходячи з тих умов та можливостей, які у нас є.
- 7 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
- 8 березня у звіті Генштабу ЗСУ йшлося, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 23 атаки ворога
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