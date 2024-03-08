Кількість наступаючих груп ворога зменшилася: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про ситуацію на Авдіївському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми спостерігаємо, що кількість наступаючих груп ворога доволі таки зменшилася. Все-таки ми знищуємо противника і бачимо це, як на полі бою, так і чуємо з перехватів. У них дійсно не вистачає деяких спеціалістів у тій чи іншій сфері. Єдине, що ворог і далі дуже активно використовує КАБи попри те, що ми їхні літаки збиваємо. По позиціях наших підрозділів з добу російські війська завдають понад 100 ударів, не рахуючи КАБи, FPV-дрони, дрони-камікадзе. Ми задіюємо артилерію тільки по визначених цілях, коли бачимо, що є необхідність. А просто так, як це робить загарбник, стріляючи у поля, такого у нас немає", - зауважив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Сергій Цехоцький додав, що майстерність наших артилеристів на вищому рівні, завдання виконуються, виходячи з тих умов та можливостей, які у нас є.