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"Класичний хід Путіна": Білий дім відреагував на масовану атаку РФ 26 серпня

Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
22:44
Війна з Росією Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі відреагував на атаку Росії 26 серпня та заявив, що це "класичний хід у стратегії Володимира Путіна"

Зміст

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Кірбі, останній російський обстріл - це "класичний хід у стратегії Владіміра Путіна".

"Вони ціляться в енергетичну інфраструктуру, особливо з огляду на те, що скоро похолодає, і люди потребуватимуть тепла", - заявив посадовець.

Він наголосив, що США зосереджені над подальшим зміцненням української протиповітряної оборони й надалі допомагатимуть Україні зміцнювати енергетичну систему.

  • Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
Теги:
Світ
США
ракетний удар
Джон Кірбі
Світ про Україну
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