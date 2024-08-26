"Класичний хід Путіна": Білий дім відреагував на масовану атаку РФ 26 серпня
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі відреагував на атаку Росії 26 серпня та заявив, що це "класичний хід у стратегії Володимира Путіна"
Про це повідомляє "Європейська правда".
За словами Кірбі, останній російський обстріл - це "класичний хід у стратегії Владіміра Путіна".
"Вони ціляться в енергетичну інфраструктуру, особливо з огляду на те, що скоро похолодає, і люди потребуватимуть тепла", - заявив посадовець.
Він наголосив, що США зосереджені над подальшим зміцненням української протиповітряної оборони й надалі допомагатимуть Україні зміцнювати енергетичну систему.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
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