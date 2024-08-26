"Класичний хід Путіна": Білий дім відреагував на масовану атаку РФ 26 серпня

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Кірбі, останній російський обстріл - це "класичний хід у стратегії Владіміра Путіна".

"Вони ціляться в енергетичну інфраструктуру, особливо з огляду на те, що скоро похолодає, і люди потребуватимуть тепла", - заявив посадовець.

Він наголосив, що США зосереджені над подальшим зміцненням української протиповітряної оборони й надалі допомагатимуть Україні зміцнювати енергетичну систему.