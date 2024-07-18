Кличко розповів про стан постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ 8 липня

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що серез 23 потерпілих троє дітей. Також є люди, які досі перебувають у важкому стані.

"На стаціонарному лікуванні в медзакладах столиці сьогодні перебувають 23 постраждалих внаслідок атаки на Київ 8 липня. Із них троє дітей. Із 20 дорослих двоє - у важкому стані", - написав Кличко.