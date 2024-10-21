КНДР за наказом може кинути на війну до 1 млн солдатів, - експерт з військової контррозвідки Притула
Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула зазначив, що Україні необхідно збільшувати військову потужність, оскільки велика кількість живої сили КНДР може стати серйозним навантаженням
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо подивитися на історію створення Північної Кореї, можна побачити, що ця країна без Радянського Союзу не могла існувати. Москва завжди підтримувала її з того часу, як Радянський Союз окупував корейський півострів наприкінці Другої світової війни, і під час корейської війни. Тобто вся історія КНДР - це проєкт радянської розвідки та Москви. Північна Корея завжди була дружньою до Москви", - пояснив Притула.
Військовий експерт нагадав, що іранська ядерна програма теж створювалася за допомогою північнокорейських фахівців. Тому вступ північнокорейських військ до Росії не є дивним.
"Це очікувана подія, оскільки, по суті, це одне ціле. Це союз, який не виник вчора, а це один організм, який існував ще 60-70 років тому", - наголосив Притула.
Полковник запасу СБУ також додав, що партнери мають реагувати на появу військових КНДР.
"Транзит північнокорейських солдатів - це транзит в одну сторону. Ніхто їх повертати за 10 тисяч кілометрів назад не буде. Їх будуть кидати на найсуворіші штурми, тобто це розхідний матеріал. Їм не треба платити та взагалі нічого не треба давати. На жаль, це призведе до того, що нам потрібно збільшувати військову потужність, оскільки велика кількість живої сили, яка буде перти, - це дуже важке навантаження. Армія Північної Кореї досить велика, і має значний мобілізаційний ресурс. Тобто вони можуть за наказом спокійно кинути до мільйона солдатів", - припустив Притула.
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