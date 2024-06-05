Коаліція з повернення українських дітей: Греція доєдналася як спостерігач
Греція долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у якості спостерігача
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він подякував Греції та зауважив, що країн, які долучаються до коаліції стає все більше.
"Країн, які долучаються, стає все більше, тож і очікуємо більше допомоги у питанні повернення маленьких українців додому", - написав Лубінець.
- У березні США також приєдналися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей як держава-член, щоб підтримати їх безпечне повернення, адже вони були незаконно депортовані або примусово передані Росією.
- 27 квітня Японія приєдналась до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей і стала 36 країною-учасницею ініціативи
- 2 травня стало відомо, що Дмитро Лубінець у квітні відвідав Катар і передав список з іменами понад 560 українських дітей, яких депортували російські окупанти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.11 Купівля 40.11Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.4
- Актуальне
- Важливе