Коаліція з повернення українських дітей: Греція доєдналася як спостерігач

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він подякував Греції та зауважив, що країн, які долучаються до коаліції стає все більше.

"Країн, які долучаються, стає все більше, тож і очікуємо більше допомоги у питанні повернення маленьких українців додому", - написав Лубінець.