Командир батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" розповів, як дрон за 30 тис. грн знищив гелікоптер РФ вартістю $6 млн
У районі села Котлярівка бійці підрозділу "Хижаки висот" 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем ім. Якова Гандзюка знищили російський гелікоптер Мі-8
Про це в ефірі Еспресо сказав командир 1-го батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59-ї ОШБр СБС ім. Якова Гандзюка Максим Богачук.
"Взагалі, таку ціль знищити досить складно, тому що ми не знаємо, коли й де окупанти будуть працювати. І дрони, якими ми працюємо, в принципі не здатні порівнятися за швидкістю з гелікоптерами", - зауважив Богачук.
За словами командира 1‑го батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59‑ї ОШБр СБС імені Якова Гандзюка, за знищенням російського гелікоптера стоїть планомірна, складна робота.
"Ми спостерігали за роботою ворога, аналізували, де вони працюють, коли і як вони працюють. І насправді це довгий і складний процес. У цьому випадку ще є частина везіння. Тому що вразити таку ціль досить складно, але, як ми показали, це можливо. Цей російський гелікоптер коштує близько $6 млн, а безпілотник із нашою модернізацією - десь до 30 тисяч гривень", - наголосив Богачук.
У понеділок, 29 вересня, українські воїни за допомогою FPV-дрона зуміли знищити російський гелікоптер Мі-8.
- Біла Церква
