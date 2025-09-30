Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Командир батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" розповів, як дрон за 30 тис. грн знищив гелікоптер РФ вартістю $6 млн
Ексклюзив

Командир батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" розповів, як дрон за 30 тис. грн знищив гелікоптер РФ вартістю $6 млн

Оксана Ліховід
30 вересня, 2025 вiвторок
09:28
Війна з Росією Мі-8

У районі села Котлярівка бійці підрозділу "Хижаки висот" 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем ім. Якова Гандзюка знищили російський гелікоптер Мі-8

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав командир 1-го батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59-ї ОШБр СБС ім. Якова Гандзюка Максим Богачук.

"Взагалі, таку ціль знищити досить складно, тому що ми не знаємо, коли й де окупанти будуть працювати. І дрони, якими ми працюємо, в принципі не здатні порівнятися за швидкістю з гелікоптерами", - зауважив Богачук.

За словами командира 1‑го батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59‑ї ОШБр СБС імені Якова Гандзюка, за знищенням російського гелікоптера стоїть планомірна, складна робота.

"Ми спостерігали за роботою ворога, аналізували, де вони працюють, коли і як вони працюють. І насправді це довгий і складний процес. У цьому випадку ще є частина везіння. Тому що вразити таку ціль досить складно, але, як ми показали, це можливо. Цей російський гелікоптер коштує близько $6 млн, а безпілотник із нашою модернізацією - десь до 30 тисяч гривень", - наголосив Богачук.

  • У понеділок, 29 вересня, українські воїни за допомогою FPV-дрона зуміли знищити російський гелікоптер Мі-8.

     

Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
оборона та безпека
Інформаційний марафон ВЧ
Читайте також:
Рефат Чубаров
Автор Оксана Ліховід
26 вересня, 2025 п'ятниця
У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров
Дмитро Павличко
Автор Тетяна Яворська
28 вересня, 2025 неділя
"Два кольори мої, два кольори": 96 років тому народився корифей Дмитро Павличко
крилата ракета "Фламінго"
Автор Віталій Бесараб
27 вересня, 2025 субота
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
Київ
+8.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 48.13
    Продаж 48.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
30 вересня
09:49
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 46 із 65 ворожих дронів
09:19
Обстріл Сумщини
РФ атакувала Україну БПЛА: на Сумщині внаслідок влучання в будинок загинула родина з двома дітьми
09:08
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 30 вересня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
08:34
окупанти, оркі, російські солдати
Агенти "Атеш" допомогли Силам оборони знищити рухомий комплекс зв'язку окупантів на Запорізькому напрямку
08:27
Ексклюзив
мобілізація в Росії
Це прихована мобілізація: Братчук про рекордний осінній призов у РФ
08:17
Оновлено
За добу на фронті відбулось 176 боїв: найбільше зіткнень на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:03
OPINION
Переграти Карибську кризу: що задумав Путін
07:50
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го туру
07:43
YouTube виплатить Трампу $24,5 млн за видалення його акаунту у 2021 році, - WSJ
07:41
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила гелікоптер, 4 танки й 970 військових
07:03
Житло для переселенців
Кредит не для бідних: чому ВПО не можуть скористатися держпідтримкою щодо житла
06:56
Талібан
Талібан масово відключає інтернет в Афганістані
06:06
Голос Америки
Суд у США призупинив план Трампа щодо скорочення робочих місць у "Голосі Америки"
05:37
На фото: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман і Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу, - Reuters
00:55
Естонія
Естонія закликала громадян утриматися від поїздок у Білорусь
00:25
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Німеччина передасть Україні 2 системи Patriot до кінця року, – Пісторіус
2025, понедiлок
29 вересня
23:27
Угорщина заблокувала на своїй території низку українських медіа. У МЗС відреагували
22:50
Понад 29 тис. терміналів передала Польща: Федоров заявив, що Варшава продовжує фінансувати Starlink в Україні
22:29
сектор Гази
Звільнення заручників ХАМАСу, знищення військової інфраструктури: Трамп оголосив план припинення вогню у Газі
21:58
Ексклюзив
Євген Дикий
Росія піде на мир лише за однією з двох умов, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий
21:53
Ексклюзив
Володимир Огризко
Якщо РФ використовує танкери для запуску дронів, треба блокувати доступ на Балтію у водах Данії, - Огризко
21:51
Інфографіка
"Шахтар"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
21:30
Володимир Зеленський
Зеленський провів технологічну Ставку із виробниками дронів та ракет
20:58
Сибіга провів зустріч з главою МАГАТЕ Гроссі на тлі блекауту на ЗАЕС
20:47
Джаред Кушнер (праворуч) та Дональд Трамп
Компанія зятя Трампа та саудівський інвестфонд викупить виробника відеоігор EA за рекордні $55 млрд
20:24
У ЄС розглядають можливість змінити правила розширення через блокування Угорщиною вступу України
20:20
Чехія
Чехія викрила мережу акаунтів, які просували проросійську пропаганду перед виборами
20:02
Трамп на даху
У ВР зареєстрували проєкт постанови з пропозицією висунути Трампа на Нобелівську премію миру
20:01
OPINION
Молдова: Санду не дала своїй державі загинути. І не дала вдарити нам в спину
19:57
Оновлено
"Верес" - "Полісся"
УПЛ: "Полісся" та "Верес" забили 5 голів, результати інших матчів 7-го туру
19:53
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Наливайченко назвав три основні загрози, які обговорюватиме Трамп із генералами на базі у Вірджинії
19:42
У "Бабиному Яру" в Києві відбулася молитва пам’яті до 84-х роковин масових розстрілів євреїв
19:15
Ексклюзив
Михайло Гончар
Через Трампа ситуація навколо санкцій щодо РФ стає аморфною, - експерт Гончар
18:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
18:52
Оновлено
Софії Стужук висунули підозру в ухиленні від податків на 11 млн грн. Блогерка назвала це політизованою медійною атакою
18:44
Дмитро Пєсков
"Не могли проголосувати всі охочі": у Кремлі кажуть, що нібито тисячі молдаван не могли взяти участь у виборах на території РФ
18:31
Ексклюзив
Понад 50 ветеранських бізнесів отримали 17 млн грн грантів: у Києві підбили підсумки програми наставництва від ЄС
18:26
Ексклюзив
Придністров'я
Майже третина людей з Придністров'я, які голосували на виборах, віддали голос партії Санду, - Нацконгрес українців Молдови
18:19
Ексклюзив
Запорізька АЕС
Ситуація на ЗАЕС – елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною ядерною катастрофою, – Григорій Плачков
18:17
Володимир Зеленський
"Росія випробовує, як далеко вона може зайти", - Зеленський про порушення повітряного простору країн НАТО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV