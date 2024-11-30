Контакти Трампа з Москвою вже почалися, - політик Рибачук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми бачимо, що собою являє система Путіна. Він же йде в цей наступ не один - корейці, зброя з Китаю, Ірану, Кореї та ще свої "Орешники" подіставали із загашників. І вони дійсно ідуть як бульдозер. Але Трамп обіцяв, що з його приходом до влади, світ зміниться, війн не буде і буде справедливий мир. І найбільший виклик є в цій дефініції - хто і як з нас розуміє цей справедливий мир. Я впевнений, що контакти з Москвою вже йдуть, я думаю, що вони навіть раніше почалися", - зауважив політик.

На його думку, у Трампа чи у членів його команди є свої якісь комунікаційні лінії. Схоже з усього, вони не втрачали контакт з Москвою і тримають ці комунікації на різному рівні - бізнес, лобісти, агенти впливу, офіційні канали комунікації.

"В цьому сенсі дуже показовим було інтерв'ю американського чиновника, який декілька років обіймав посаду посла Сполучених Штатів в Москві, якраз у тому числі в той момент, коли Путін розпочав повномасштабну агресію. І суть виступу цього посла була в тому, що не варто та й взагалі неможливо собі уявити, що з Путіним можна проводити переговори в класичному розумінні цього слова, про щось домовлятися. З Путіним ні про що не можна домовлятися. Думаю, що команда Трампа це розуміє. Тому є формула, яка мені подобається, і її Зеленський повторював, - примус до миру, як колись росіяни робили в Грузії, або мир з позиції сили", - резюмував Олег Рибачук.