Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Контакти Трампа з Москвою вже почалися, - політик Рибачук
Ексклюзив

Контакти Трампа з Москвою вже почалися, - політик Рибачук

Ірена Моляр
30 листопада, 2024 субота
14:02
Війна з Росією Дональд Трамп

Політик Олег Рибачук, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку, що команда Трампа тримає зв'язки з Кремлем на різних рівнях - бізнес, лобісти, агенти впливу, офіційні канали комунікації

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми бачимо, що собою являє система Путіна. Він же йде в цей наступ не один - корейці, зброя з Китаю, Ірану, Кореї та ще свої "Орешники" подіставали із загашників. І вони дійсно ідуть як бульдозер. Але Трамп обіцяв, що з його приходом до влади, світ зміниться, війн не буде і буде справедливий мир. І найбільший виклик є в цій дефініції - хто і як з нас розуміє цей справедливий мир. Я впевнений, що контакти з Москвою вже йдуть, я думаю, що вони навіть раніше почалися", - зауважив політик.

На його думку, у Трампа чи у членів його команди є свої якісь комунікаційні лінії. Схоже з усього, вони не втрачали контакт з Москвою і тримають ці комунікації на різному рівні - бізнес, лобісти,  агенти впливу, офіційні канали комунікації.

"В цьому сенсі дуже показовим було інтерв'ю американського чиновника, який декілька років обіймав посаду  посла Сполучених Штатів в Москві, якраз у тому числі в той момент, коли Путін розпочав повномасштабну агресію. І суть виступу цього посла була в тому, що не варто та й взагалі неможливо собі уявити, що з Путіним можна проводити переговори в класичному розумінні цього слова, про щось домовлятися. З Путіним ні про що не можна домовлятися. Думаю, що команда Трампа це розуміє. Тому є формула, яка мені подобається, і її Зеленський повторював, - примус до миру, як колись росіяни робили в Грузії, або мир з позиції сили", - резюмував Олег Рибачук.

 

 

  • Раніше олова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж вважає, що команда Дональда Трампа почала ретельно аналізувати реальну ситуацію та враховувати позицію кожної зі сторін перед початком ймовірних переговорів.
  • Також у CNN із посиланням на власні джерела повідомили, що команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припинені вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Читайте також:
окупанти крим
Автор Оксана Ліховід
29 листопада, 2024 п'ятниця
Росіяни вирішили, що немає сенсу берегти резерви, а дотиснути нас зараз, - Дикий
Дональд Трамп
Автор Ірена Моляр
28 листопада, 2024 четвер
Це може бути пас адміністрації Трампа: Defense Express про підготовку США нового пакета військової допомоги Україні
Володимир Путін
Автор Юлія Лаврук
28 листопада, 2024 четвер
Під час візиту Путіна до Астани на вуличному екрані з'явився прапор України: поліція Казахстану розпочала розслідування
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.7
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
30 листопада
14:35
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що в країні не буде "українського Майдану"
14:00
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
Питання відправки французьких і британських військових в Україну розглядають предметніше, шантаж Путіна провалюється, - Піонтковський
14:00
OPINION
Потрібна нова мітла проти "тіньового" нафтового флоту росіян
13:37
Вибух
Окупанти зранку атакували Мирноград: одна людина загинула, є постраждалі
13:30
ІТ технології
Українська IT-армія паралізувала роботу звʼязку та інтернету росіян, - Мінцифри
13:24
Тайвань прапор
Запчастини для F-16 і радари: держдеп США схвалив продаж зброї Тайваню на $385 млн
12:59
радіотехнічні війська
Радіотехнічні війська зафіксували майже мільйон повітряних цілей РФ з початку великої війни
12:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 листопада: скільки коштує в обмінниках долар і євро
12:35
Оновлено
Аеропорт Алеппо
Російська авіація спільно з сирійською вперше з 2016 року обстріляла Алеппо та інші міста, захоплені повстанцями, - ЗМІ
12:20
Російському генералу Нікіфорову, який наказав ударити "іскандером" по драмтеатру у Чернігові заочно повідомили про підозру
12:06
Ексклюзив
Обстріл Нової Каховки 26 листопада
"Ймовірно в автобусі була завчасно підготовлена вибухівка": заступник голови Херсонської облради Соболевський про обстріл у Новій Каховці
12:05
На фото: стабпункт під Бахмутом, монітор біля пораненого
Японська компанія розробила роботизовані костюми для реабілітації важкопоранених українських військових
12:02
Карло Формоза
Конференція з відновлення України у Римі зосередиться на чотирьох напрямках, - посол Італії Формоза
12:00
OPINION
Чому Україні не підходить "довга стратегія"
10:56
Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини
10:51
Оновлено
Херсон
Війська РФ атакували громадський транспорт у Херсоні: поранено 7 людей
10:48
Під час атаки по Україні 28 листопада F-16 знищили 7 російських крилатих ракет, - Зеленський
10:30
Ексклюзив
РЛС "Подльот"
Знищена РЛС "Подлет" була складовою ППО росіян в Криму, - ВМС ЗСУ
10:17
евакуація
У Боровій на Харківщині завершили примусову евакуацію дітей із сім’ями
10:01
OPINION
Про ЩО домовлятися з Росією?
10:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський
09:56
ЗАЕС окупанти
Запорізька АЕС втретє за місяць опинилась на межі блекауту через російський обстріл
09:54
бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
"Каста" і два "Подльоти": бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
09:46
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною
09:36
сили ППО
Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 8 з 10 ворожих дронів
09:22
Присвячена загиблим побратимам: "Культурний десант" випустив кліп на пісню Мирослава Кувалдіна "До побачення"
08:35
Огляд
Недосип, мавпа за рогом і Всесвіт у кріслі - 5 книг про те, як запустити свій мозок на повну
08:18
Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину: є загиблий і руйнування
08:14
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 192 боєзіткнення: найгарячіше було на Курахівському напрямку
08:05
OPINION
Енергетика: припиніть дурити суспільство
07:50
протест у Тбілісі, 29 листопада
У Грузії розігнали багатотисячний протест: поліція затримала понад 100 мітингувальників
07:45
На фото втрати окупантів
Втрати армії РФ з початку великої війни перевищили 740 тис. військових
07:30
Енергетика
Балтійські країни визначилися із датою від’єднання від енергосистеми РФ та синхронізації з ЄС
07:07
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують 2 російські кораблі, які є носіями "калібрів"
06:56
Бердянськ
В окупованому Бердянську вночі лунали вибухи: виникли перебої зі світлом та інтернетом
06:34
Прапор США
США призначили спостерігача за припиненням вогню між Ізраїлем і "Хезболлою" в Лівані
06:20
ЗСУ
У листопаді до лав ЗСУ повернулися 6 тис. військових, які вчинили СЗЧ
05:35
"Білі янголи"
"Білі янголи" від початку повномасштабного вторгнення евакуювали майже 10 тис. людей
04:49
ЗСУ, мобілізація
Допоміг незаконно забронювати понад 450 працівників: у Києві ексінженеру держпідприємства оголосили підозру
03:46
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила дрони на територію України: на підступах до Києва працювала ППО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV