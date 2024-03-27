Король Нідерландів відвідав українських новобранців, які навчаються у Великій Британії
Король Нідерландів Віллем-Олександр в межах програми Interflex відвідав українських новобранців, які навчаються на півночі Англії
Про це повідомляє Генштаб.
Українські солдати навчаються вправам зі стрільби, діям у містах і окопах, медичній допомозі та законам війни. Король Віллем-Олександр поспілкувався з інструкторами та українськими військовими.
"У деяких частинах навчальної програми взяв участь і Король Нідерландів Віллем-Олександр. Наприклад, був присутній на навчальному уроці з поводження зі зброєю. Йому також пояснили як розпізнавати різні типи мін і він заглибився в медичний інструктаж", - йдеться у повідомленні.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Також зазначається, що Нідерланди беруть участь в операції Interflex з 2022 року. До 2023 року близько 34,5 тис. українських новобранців пройшли військову підготовку в рамках багатонаціональної начальної операції з базової військової підготовки.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Операція Interflex є результатом співпраці Великої Британії, Нідерландів, Норвегії, Канади, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Естонії, Румунії, Нової Зеландії та Австралії. Загалом цього року буде підготовлено 8 випусків із 200 українських новобранців.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
- Станом на 15 липня 2023 року у Великій Британії пройшли підготовку 18 тисяч українських піхотинців у межах програми Op Interflex.
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