Король Нідерландів відвідав українських новобранців, які навчаються у Великій Британії

Про це повідомляє Генштаб.

Українські солдати навчаються вправам зі стрільби, діям у містах і окопах, медичній допомозі та законам війни. Король Віллем-Олександр поспілкувався з інструкторами та українськими військовими.

"У деяких частинах навчальної програми взяв участь і Король Нідерландів Віллем-Олександр. Наприклад, був присутній на навчальному уроці з поводження зі зброєю. Йому також пояснили як розпізнавати різні типи мін і він заглибився в медичний інструктаж", - йдеться у повідомленні.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Також зазначається, що Нідерланди беруть участь в операції Interflex з 2022 року. До 2023 року близько 34,5 тис. українських новобранців пройшли військову підготовку в рамках багатонаціональної начальної операції з базової військової підготовки.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Операція Interflex є результатом співпраці Великої Британії, Нідерландів, Норвегії, Канади, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Естонії, Румунії, Нової Зеландії та Австралії. Загалом цього року буде підготовлено 8 випусків із 200 українських новобранців.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ