"Кожна позиція має значення для всього фронту": Зеленський провів розмову зі Сирським

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні за 2 листопада.

"Говорив з Головкомом Сирським. Доповідь по фронту. Основні напрямки: Курахівський, Покровський, Лиманський та всі інші. Торецький напрямок також. Дякую всім нашим воїнам за хоробрість! Кожна захищена наша позиція, кожна відновлена позиція мають значення для всіх нас, для всього фронту", - висловився президент України.