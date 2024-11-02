"Кожна позиція має значення для всього фронту": Зеленський провів розмову зі Сирським
У суботу, 2 листопада, президент Володимир Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським
Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні за 2 листопада.
"Говорив з Головкомом Сирським. Доповідь по фронту. Основні напрямки: Курахівський, Покровський, Лиманський та всі інші. Торецький напрямок також. Дякую всім нашим воїнам за хоробрість! Кожна захищена наша позиція, кожна відновлена позиція мають значення для всіх нас, для всього фронту", - висловився президент України.
- 2 листопада Володимир Зеленський також звернув увагу, що росіянам вдається обходити санкції, а "шахеди" та ракети, якими терористи обстрілюють Україну, містять іноземні компоненти.
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