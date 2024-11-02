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"Шахеди" та ракети містять іноземні компоненти, це глобальна загроза: Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти РФ

Влад Дідусь
2 листопада, 2024 субота
20:46
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернув увагу, що росіянам вдається обходити санкції, а "шахеди" та ракети, якими терористи обстрілюють Україну, містять іноземні компоненти

Зміст

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні за 2 листопада.

"Сьогодні перш за все вдячність нашим воїнам. Усім, хто захищає Україну від щоденних атак "шахедів" та ракет. РФ поступово нарощує цю активність. І для цього досі має змогу, на жаль, використовувати західні компоненти. За жовтень місяць більш ніж 2 тис. "шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість "шахедів" – це понад 170 тис. компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор", - заявив президент України.

За словами Зеленського, усі компоненти Росія отримує з-за кордону: від компаній з Китаю, Європи, Америки.

"Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати РФ можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну. Так само як із "шахедами" – з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн. Боротися проти російських ударів – це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північної Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати", - наголосив президент Зеленський.

  • 1 листопада Володимир Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. Президент України дорікнув США, Китаю, Німеччині та Великій Британії.
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Володимир Зеленський
санкції проти Росії
безпілотник
США
Військові новини
ракетний удар
санкції ЄС проти Росії
сирени
повітряна тривога
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