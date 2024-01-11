Країни НАТО мають показати, що не бояться Росію, - Зеленський поділився очікуваннями від саміту Альянсу у Вашингтоні
На думку президента України Володимира Зеленського, країни-члени НАТО мають показати, що не бояться Росію, і таким чином наблизити вступ України до Альянсу
Про це він заявив під час зустрічі з представниками балтійських ЗМІ, повідомляє Укрінформ.
Зеленський сподівається, що саміт НАТО у Вашингтоні буде потужним і вдалим.
"Ми хотіли б побачити реальний крок від країн НАТО, який наближає Україну до НАТО, щоб не було стагнації. Я думаю, це дуже потрібно не тільки для нас, а й для Вашингтона, щоб це був вдалий і потужний саміт, щоб країни НАТО показали, що вони не бояться Росії. Бо чим менші кроки України щодо наближення до НАТО, це говорить про те, що тим більший страх у когось перед Росією. Не можна цього показувати – це буде велика помилка, це додасть амбіцій президенту Росії", - сказав український лідер.
Він додав, що на Вільнюському саміті НАТО були зроблені кроки, які сприяють наближенню України до членства в Альянсі, один із них - робота Ради Україна - НАТО.
"Ми скористалися цим інструментом, і я побачив, як швидко можна організувати (зустріч) партнерів – можна зустрічатися на рівні міністрів оборони, міністрів закордонних справ тощо", - пояснив президент.
Водночас Зеленський зауважив, на тому ж саміті на основі декларації "Групи семи" розпочалася робота щодо гарантій безпеки для України на шляху до НАТО.
"Дуже непросто іде, але, я думаю, що ми найближчим часом зможемо продемонструвати суспільствам – не тільки українському – перший драфт не всього, бо там є закриті норми, але загальні речі зможемо показати. Мені здається, що оцінка буде позитивна цих речей щодо гарантій безпеки", - висловив свою думку очільник України.
Саміт країн НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 у Вашингтоні. Це буде 75 зустріч країн Північноатлантичного договору.
- 12 липня 2023 року країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.
- 16 липня колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер заявив, що Україна матиме одноголосну підтримку всіх членів НАТО на наступному саміті у Вашингтоні в 2024 році.
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