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Україна отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, - Курт Волкер

16 липня, 2023 неділя
22:33
Війна з Росією Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер вважає, що Україна матиме одноголосну підтримку всіх членів НАТО на наступному саміті у Вашингтоні

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Звичайно можна зрозуміти президента України та українців. Зокрема їх реакцію на результати саміту НАТО у Вільнюсі. Адже зараз Україна захищає свободу та саму Європу. І здається, що на Заході це не до кінця розуміють. Тому, на жаль, це вселяє певне розчарування. Оскільки в союзників немає чіткого розуміння, в якій ситуації перебувають українці", - пояснив Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США наголосив, що до саміту у Вашингтоні Україна отримає одноголосну підтримку всіх членів Альянсу.

"Позитивним моментом саміту у Вільнюсі можна назвати те, що 30 з 32 членів НАТО підтримують Україну на шляху до Альянсу. Це беззаперечна підтримка України. Наразі лише США та Німеччина утримуються. Вони є дуже важливою частиною НАТО. Проте маю надію, що у майбутньому їхня позиція зміниться. До наступного саміту НАТО у Вашингтоні в Альянсі буде одноголосна підтримка щодо членства України", - додав він.

Що відомо про саміт НАТО

11-12 липня у Вільнюсі пройшов саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймала Литва.

У зустрічах брали участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті бере участь український президент Володимир Зеленський.

Зокрема, 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.  

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

Україна
Росія
ЄС
Німеччина
російська армія
ЗСУ
саміт НАТО
НАТО
США
вступ до НАТО
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