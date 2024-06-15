Кремль намагається маніпулювати західними країнами: ISW проаналізував заяви Путіна
Росія не зацікавлена у добросовісних переговорах з Україною й намагається переконати Захід завчасно піти на поступки, які порушують суверенітет України
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
"ISW продовжує оцінювати, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у переговорах як частину ширших інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб переконати Захід завчасно піти на поступки, які порушують суверенітет України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що промова російського диктатора та лідера Кремля Володимира Путіна, ймовірно, була спрямована на те, щоб ввести в оману міжнародну спільноту та підірвати іноземну участь у майбутньому Глобальному саміті миру.
На думку аналітиків, заяви Путіна є останніми спробами Кремля маніпулювати Заходом. Так, в ISW підкреслити, що диктатор прагне послабити єдність Заходу перед Глобальним самітом у Швейцарії, вплинути на поточні політичні дискусії Заходу щодо конфіскації російських активів, а також запобігти можливих нових санкцій.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ. Генсек НАТО Столтенберг та МЗС України прокоментували.
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