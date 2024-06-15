Кремль намагається маніпулювати західними країнами: ISW проаналізував заяви Путіна

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"ISW продовжує оцінювати, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у переговорах як частину ширших інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб переконати Захід завчасно піти на поступки, які порушують суверенітет України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що промова російського диктатора та лідера Кремля Володимира Путіна, ймовірно, була спрямована на те, щоб ввести в оману міжнародну спільноту та підірвати іноземну участь у майбутньому Глобальному саміті миру.

На думку аналітиків, заяви Путіна є останніми спробами Кремля маніпулювати Заходом. Так, в ISW підкреслити, що диктатор прагне послабити єдність Заходу перед Глобальним самітом у Швейцарії, вплинути на поточні політичні дискусії Заходу щодо конфіскації російських активів, а також запобігти можливих нових санкцій.