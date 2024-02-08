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Війна з Росією: хроніка
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Кремль продовжує погрожувати ядерною зброєю, щоб стримати західну допомогу Україні, - ISW

8 лютого, 2024 четвер
07:14
Війна з Росією Дмитро Медведєв

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкотре продовжив погрожувати ядерною зброєю, щоб стримати допомогу від західних країн для України

Про це пише Інститут вивчення війни.

Нещодавно Медведєв заявив, що Росія неодноразово "підкреслювала", що її "плани" не передбачають жодного конфлікту "з країнами-членами НАТО та ЄС". Попри це Кремль продовжує погрожували державам-членам НАТО, а російські актори, схоже, намагаються посіяти нестабільність і встановити інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти європейських країн.

Також Медведєв заявив, що військовий бюджет і чисельність населення НАТО значно більші, ніж у Росії, тому, якщо між ними почнеться війна, РФ має відповісти "асиметрично", використовуючи "балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками".

Зазначається, що ці заяви Медведєва розраховані як на міжнародну, так і на внутрішню аудиторії. Кремль та експерти регулярно погрожують застосувати ядерну зброю проти членів НАТО. Проте на думку експертів ISW, ця ядерна риторика спрямована на стримування західної допомоги Україні.

  • Нещодавно Медведєв також заявив, що приводом для війни є сам факт існування України незалежно від політичного режиму в ній.
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Дмитро Медведєв
НАТО
США
допомога Україні
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