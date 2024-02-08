Кремль продовжує погрожувати ядерною зброєю, щоб стримати західну допомогу Україні, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Нещодавно Медведєв заявив, що Росія неодноразово "підкреслювала", що її "плани" не передбачають жодного конфлікту "з країнами-членами НАТО та ЄС". Попри це Кремль продовжує погрожували державам-членам НАТО, а російські актори, схоже, намагаються посіяти нестабільність і встановити інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти європейських країн.

Також Медведєв заявив, що військовий бюджет і чисельність населення НАТО значно більші, ніж у Росії, тому, якщо між ними почнеться війна, РФ має відповісти "асиметрично", використовуючи "балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками".

Зазначається, що ці заяви Медведєва розраховані як на міжнародну, так і на внутрішню аудиторії. Кремль та експерти регулярно погрожують застосувати ядерну зброю проти членів НАТО. Проте на думку експертів ISW, ця ядерна риторика спрямована на стримування західної допомоги Україні.