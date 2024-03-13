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Війна з Росією: хроніка
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Кремль роздає "героям СВО" керівні посади на тимчасово окупованих територіях, - Федоров

13 березня, 2024 середа
17:16
Війна з Росією москва, кремль

Російські загарбники міняють етнічний склад мешканців тимчасово окупованих територій України

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти завозять гастарбайтерів з усієї Росії та анонсують призначення учасників "СВО" на керівні посади. Натомість корінних мешканців Запорізької області росіяни витісняють.

"Чергова програма, спрямована на заміну етнічного складу  - "Врємя гєроєв". Вона передбачає влаштування на управлінські посади учасників так званої спецоперації, тобто загарбницької війни "РФ", - пише Федоров.

Також відомо про проєкт -  "запорожская целіна". Він передбачає переселення на ТОТ російських фахівців та військових з родинами. 

"Все це уже призвело до збільшення кількості мешканців ТОТ саме коштом росіян.Таким чином Росія формує лояльне до окупаційної влади населення та попереджає можливі протести у майбутньому. Плани країни-агресора очевидні, але виконати їх не вдасться. Південь - це Україна", - наголосили у Запорізькій ОВА.

  • У середу, 13 березня, у тимчасово окупованому Криму відбулися обшуки у кримського активіста Едема Дудакова. Потім його відвезли до ФСБ.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
геноцид українців
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