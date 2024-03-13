Кремль роздає "героям СВО" керівні посади на тимчасово окупованих територіях, - Федоров
Російські загарбники міняють етнічний склад мешканців тимчасово окупованих територій України
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Окупанти завозять гастарбайтерів з усієї Росії та анонсують призначення учасників "СВО" на керівні посади. Натомість корінних мешканців Запорізької області росіяни витісняють.
"Чергова програма, спрямована на заміну етнічного складу - "Врємя гєроєв". Вона передбачає влаштування на управлінські посади учасників так званої спецоперації, тобто загарбницької війни "РФ", - пише Федоров.
Також відомо про проєкт - "запорожская целіна". Він передбачає переселення на ТОТ російських фахівців та військових з родинами.
"Все це уже призвело до збільшення кількості мешканців ТОТ саме коштом росіян.Таким чином Росія формує лояльне до окупаційної влади населення та попереджає можливі протести у майбутньому. Плани країни-агресора очевидні, але виконати їх не вдасться. Південь - це Україна", - наголосили у Запорізькій ОВА.
- У середу, 13 березня, у тимчасово окупованому Криму відбулися обшуки у кримського активіста Едема Дудакова. Потім його відвезли до ФСБ.
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