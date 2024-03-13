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В окупованому Криму зранку відбулися обшуки у кримського татарина Дудакова: його відвезли до ФСБ

13 березня, 2024 середа
09:47
Війна з Росією ФСБ

У середу, 13 березня, у тимчасово окупованому Криму відбулися обшуки у кримського активіста Едема Дудакова. Потім його відвезли до ФСБ

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Зазначається, що обшуки почалися близько 4 ранку у Бахчисараї.

Після обшуку Едема Дудакова відвезли до ФСБ у Сімферополі.

Довідка. Едем Дудаков - кримськотатарський діяч, член ревізійної комісії Курулту кримськотатарського народу.

  • Зранку 5 березня в окупованому Криму російські силовики провели 10 обшуків у будинках кримських татар.

Теги:
Росія
Крим
кримські татари
окуповані території
окупанти
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