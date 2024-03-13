В окупованому Криму зранку відбулися обшуки у кримського татарина Дудакова: його відвезли до ФСБ
У середу, 13 березня, у тимчасово окупованому Криму відбулися обшуки у кримського активіста Едема Дудакова. Потім його відвезли до ФСБ
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Зазначається, що обшуки почалися близько 4 ранку у Бахчисараї.
Після обшуку Едема Дудакова відвезли до ФСБ у Сімферополі.
Довідка. Едем Дудаков - кримськотатарський діяч, член ревізійної комісії Курулту кримськотатарського народу.
- Зранку 5 березня в окупованому Криму російські силовики провели 10 обшуків у будинках кримських татар.
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