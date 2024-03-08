Кремль використовує психологів і зомбує дітей на окупованих територіях, - ЦПД
Російські злочинці використовують психологів, щоб зомбувати дітей на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"У рамках проєкту "Донбасс: психология жизни" організовуються візити неповнолітніх до військових госпіталів, де так звані "психологи" змушують їх спілкуватися з пораненими військовослужбовцями окупаційної армії. Також здійснюється інформаційна обробка дітей учасників війни проти України", - пише ЦПД.
Відомо, що кураторкою проєкту є московська психологиня Ірина Кіркова, - заступниця голови ради при президентові РФ з прав людини. Цей орган заявляє про "воєнні злочини України". Їхній пріоритет роботи - "захист прав учасників "СВО".
"РФ продовжує експлуатувати дітей для досягнення своїх загарбницьких цілей в Україні. Залучивши психологів, ворог хоче виховати на ТОТ покоління лояльного до окупантів населення, а також використати дітей для просування наративу про "щасливу окупацію", - наголошує Центр.
- В декількох районах окупованої Луганщини вже затримують чоловіків призовного віку. Такий наказ отримали окупаційні правоохоронці.
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