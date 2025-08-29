Кремль затвердив перелік "патріотичних" пісень про війну для виховання дітей у школах і садочках
Уряд Російської Федерації затвердив список із 37 пісень, які рекомендовані закладам освіти для так званого "духовно-морального виховання учнів"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.
До переліку увійшли композиції сучасних російських виконавців, зокрема Ярослава Дронова (Shaman), Олега Газманова, Дениса Майданова та інших. У цих піснях романтизується війна проти України та глорифікуються російські військові, яких у світі вважають воєнними злочинцями.
У ЦПД наголосили, що це є черговим кроком Кремля на шляху впровадження пропаганди в усі складові освітнього процесу. Влада РФ системно працює над тим, щоб усі навчальні заклади — від дитячих садків до університетів — були залучені до поширення воєнної ідеології.
Таким чином Москва намагається виховати нове покоління росіян, повністю лояльне до влади й готове до майбутніх воєн.
- Понад 50 українських письменників та митців, міжпартійна група депутатів парламенту Великої Британії та експрем'єр Нової Зеландії закликали Королівську оперу виключити росіянку Анну Нетребко з нового сезону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.55
- EUR Купівля 47.83Продаж 48.49
- Актуальне
- Важливе