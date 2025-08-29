Кремль затвердив перелік "патріотичних" пісень про війну для виховання дітей у школах і садочках

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

До переліку увійшли композиції сучасних російських виконавців, зокрема Ярослава Дронова (Shaman), Олега Газманова, Дениса Майданова та інших. У цих піснях романтизується війна проти України та глорифікуються російські військові, яких у світі вважають воєнними злочинцями.

У ЦПД наголосили, що це є черговим кроком Кремля на шляху впровадження пропаганди в усі складові освітнього процесу. Влада РФ системно працює над тим, щоб усі навчальні заклади — від дитячих садків до університетів — були залучені до поширення воєнної ідеології.

Таким чином Москва намагається виховати нове покоління росіян, повністю лояльне до влади й готове до майбутніх воєн.