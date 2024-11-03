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Крилата ракета, 12 танків і понад 1400 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія втратила загалом вже понад 699 тисяч своїх військових
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 699 090 (+1410) осіб,
- танків ‒ 9182 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 523 (+36) од,
- артилерійських систем – 20 086 (+10) од,
- РСЗВ – 1244 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 187 (+70),
- крилаті ракети ‒ 2629 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 160 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 3584 (+1) од.
Дані уточнюються.
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