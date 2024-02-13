Кримські партизани розсекретили, де росіяни виготовляють "зуби дракона". Деталі

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал руху "Атеш".

Кримські партизани виявили підпільне підприємство з виготовлення фортифікаційних споруд у Євпаторії. Тут росіяни виготовляють залізобетонні конструкції, зокрема "зуби дракона" та протитанкові "їжаки".

"Координати (прим. - локації): 45.222853, 33.361945. Продукцію передають російським окупаційним військам, які продовжують будувати фортифікаційні споруди вздовж берегової лінії та адмінкордону з Херсонською областю", - пише "Атеш".

За інформацією руху спротиву, роботи на лінії оборони йдуть у прискореному режимі.

"Удари по Джанкою та Бельбеку вкотре демонструють окупантам, що час їхнього вигнання з окупованих територій незабаром настане. Ми застерігаємо всіх до співпраці з рашистами. Адже випадково можна залишитися без бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, а й Росії. Зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено рух у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога