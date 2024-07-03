Кулеба обговорив із Блінкеном посилення ППО, відновлення енергосистеми та саміт НАТО
У середу, 3 липня, очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном
Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X.
"Я говорив з Ентоні Блінкеном про нашу поточну роботу зі зміцнення ППО України, а також про відновлення нашої енергетичної системи та України в цілому", – написав очільник МЗС.
За словами Кулеби, під час розмови вони також фокусували увагу на очікуваних результатах саміту НАТО, який відбудеться на наступному тижні.
"За останні кілька років Америка посилила свою роль як союзницька держава, і саміт, безумовно, це продемонструє", - наголосив Дмитро Кулеба.
- 2 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні слід очікувати нових оголошень стосовно посилення систем протиповітряної оборони ще, ймовірно, до Вашингтонського саміту НАТО, який відбуватиметься 9-11 липня.
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