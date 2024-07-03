Кулеба обговорив із Блінкеном посилення ППО, відновлення енергосистеми та саміт НАТО

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X.

"Я говорив з Ентоні Блінкеном про нашу поточну роботу зі зміцнення ППО України, а також про відновлення нашої енергетичної системи та України в цілому", – написав очільник МЗС.

За словами Кулеби, під час розмови вони також фокусували увагу на очікуваних результатах саміту НАТО, який відбудеться на наступному тижні.

"За останні кілька років Америка посилила свою роль як союзницька держава, і саміт, безумовно, це продемонструє", - наголосив Дмитро Кулеба.