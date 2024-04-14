Кулеба розповів, чи може Польща прикрити західні області України системами Patriot
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що можливість прикриття західних областей України польськими системами ППО Patriot є реальною
Про це він заявив під час телемарафону.
"Зараз все реально. Але розглядаються дуже різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від "прильотів" на їхні території ракет чи російських дронів", - заявив міністр.
За словами Кулеби, усі батареї Patriot залежать від рішення Сполучених Штатів. Він наголосив, що Україна "достеменно знає де що знаходиться".
"Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я буквально всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно, хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб він прикривав ваш кордон, давайте буде прикривати ваш кордон, але дайте", - сказав Кулеба.
- 12 квітня Кулеба заявив, що Україна домовляється про отримання двох батарей Patriot та однієї Samp-T.
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