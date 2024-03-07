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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Кулеба та Єрмак провели перемовини з посланником Китаю Лі Хуеєм в Києві

Кулеба та Єрмак провели перемовини з посланником Китаю Лі Хуеєм в Києві

7 березня, 2024 четвер
23:42
Війна з Росією війна з росією Андрій Єрмак Дмитро Кулеба зерно Китай

В Офісі Президента відбулася зустріч щодо безпекової ситуації в Україні та інших актуальних питань з делегацією КНР на чолі зі спеціальним представником уряду з питань Євразії Лі Хуеєм

Лі Хуей відвідує нашу країну вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення РФ, пише пресслужба Офісу президента.

З українського боку у брифінгу взяли участь: заступники очільника Офісу президента, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук, представники ГУР Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, посол України в КНР Павло Рябікін, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У межах підтримання регулярного діалогу китайську делегацію було поінформовано про ситуацію на полі бою, функціонування "зернового коридору", повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих Росією українських дітей.

Під час зустрічі були висвітлені випадки грубого порушення Росією Женевської конвенції про поводження з полоненими.

Світлана Гринчук детально поінформувала делегацію КНР про ситуацію з ядерною та радіаційною безпекою в умовах війни, зокрема про ситуацію на захопленій окупантами ЗАЕС.

Крім того, відбулися зустрічі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлії Свириденко та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби зі спеціальним представником уряду Китаю.

Під час зустрічей сторони обговорили перспективи встановлення справедливого миру для України, відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави на основі Української формули миру.

Андрій Єрмак розповів про заходи з реалізації Формули миру та про підготовку до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Очільник Офісу Глави держави наголосив на важливості якомога ширшої підтримки всіма країнами світу Української формули миру.

  • Раніше у МЗС Китаю анонсували візити Лі Хуея до України, Росії та кількох європейських країн для переговорів щодо "політичного врегулювання української кризи".
  • Лі Хуей 4 березня відвідав Брюссель, де зустрівся з керівниками Європейської служби зовнішньої діяльності. Сторона ЄС закликала Китай обмежити постачання передових технологій до Росії.
  • 7 березня Лі Хуей відвідав Варшаву й зустрівся із заступником голови МЗС Польщі Владиславом Бартошевським. Сторони обговорювали війну в Україні.

Теги:
Україна
Китай
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