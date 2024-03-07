Кулеба та Єрмак провели перемовини з посланником Китаю Лі Хуеєм в Києві

Лі Хуей відвідує нашу країну вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення РФ, пише пресслужба Офісу президента.

З українського боку у брифінгу взяли участь: заступники очільника Офісу президента, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук, представники ГУР Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, посол України в КНР Павло Рябікін, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У межах підтримання регулярного діалогу китайську делегацію було поінформовано про ситуацію на полі бою, функціонування "зернового коридору", повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих Росією українських дітей.

Під час зустрічі були висвітлені випадки грубого порушення Росією Женевської конвенції про поводження з полоненими.

Світлана Гринчук детально поінформувала делегацію КНР про ситуацію з ядерною та радіаційною безпекою в умовах війни, зокрема про ситуацію на захопленій окупантами ЗАЕС.

Крім того, відбулися зустрічі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлії Свириденко та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби зі спеціальним представником уряду Китаю.

Під час зустрічей сторони обговорили перспективи встановлення справедливого миру для України, відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави на основі Української формули миру.

Андрій Єрмак розповів про заходи з реалізації Формули миру та про підготовку до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Очільник Офісу Глави держави наголосив на важливості якомога ширшої підтримки всіма країнами світу Української формули миру.