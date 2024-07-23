Куп'янський дрон нищить ворога. Начальник міської адміністрації Беседін розповів, як долучитися до ініціативи

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це унікальна платформа не тільки на території Харківської області, їх фактично дві в Україні - це Куп'янський дрон й Житомирський дрон. Це соціальна платформа, яка покликана долучити людей без різниці де вони знаходяться: на кухні, в офісі, гаражі. Зібрати FPV-дрон, передати військовим, які знищать там живу силу противника або техніку на десятки мільйонів доларів. А ми, як Куп'янська міська військова адміністрація, міська рада, беремо на себе частину компенсації витрачених грошей людини - це 7500 грн для того, щоб змотивувати людей зібрати наступний дрон", - розповів Беседін.

За його словами, українці дуже активно працюють над виготовленням таких БПЛА.

"На платформі все просто, є певні ролі - це інженери, які збирають дрони, начальники запчастин: фактично люди в один клік можуть замовити ту чи іншу запчастину до того дрона, який вони збирають. Окремо є донатори та благодійний фонд. На сьогодні вже передано 125 FPV-дронів по платформі Куп'янський дрон. Понад 220 інженерів вже зареєстровані, які збирають або проходять навчання на цій платформі й будуть збирати ці дрони. Ми хочемо наголосити, що потрібно долучатися, потрібно бути дотичними й не важливо де ти, або в окопі, як наші хлопці й дівчата, або на кухні чи в гаражі - ти дотичний і робиш все можливе для того, щоб нищити ворога", - наголосив начальник Куп'янської міської військової адміністрації.

Фото: скрін сайту

Беседін пояснив, що до ініціативи долучаються люди з усієї України від 20 і до 60+ років.

"Хочу розповісти одну унікальну історію, яка відбулася нещодавно. Жіночка, яка, на жаль, втратила свого сина під Бахмутом, отримала компенсацію від держави, побачила ініціативу платформи Куп'янських дрон, за допомогою волонтерів зібрала 70 FPV-дронів на мільйон гривень і передала військовим у дві бойові бригади: 92-га бригада батальйон ударних БпАК "Ахіллес" і 14-та бригада, які вже фактично цими дронами нищать ворога. Це унікальна історія від якої йдуть мурашки по шкірі й велика повага, велика вдячність таким людям, які незламні й попри те горе, яке є наближають нашу перемогу", - додав він.