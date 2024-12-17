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Головна Війна з Росією Лазерна система "Тризуб" вийшла на новий рівень в Україні, це суттєве досягнення, - генерал Романенко
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Лазерна система "Тризуб" вийшла на новий рівень в Україні, це суттєве досягнення, - генерал Романенко

Тетяна Нижник
17 грудня, 2024 вiвторок
22:11
Війна з Росією ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко

Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) розповів про лазерну зброю "Тризуб"

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Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Лазерна система "Тризуб" може вражати повітряні цілі на відстані до 2 км. Він не виконує завдань по великій дальності і висоті, але достатньо ефективний у відповідних локаціях. Україні необхідно нарощувати потенціал боротьби з безпілотними апаратами типу "Шахед", що діють на малих висотах, оскільки виявляти і знищувати цілі дуже важко. Тому це досягнення важливе для України. Війна є найбільшим випробуванням для будь-якого зразка озброєння, і ці технології повинні показати себе в дії", - заявив Романенко.

Після розпаду Радянського Союзу в Україні залишились підприємства досить потужного оборонно-промислового комплексу. З усіх республік Україна по потенціалу була однією з найбільш потужних і перспективних. На жаль, більша частина потенціалу була втрачена, і країна стала однією з найбідніших в Європі. Проте, підприємства, зокрема ті, що займалися лазерною зброєю, продовжували існувати. Закупки найцікавіших і пріоритетних розробок продавалися на світових ринках, зауважив генерал.

"На той час вони не були на такому рівні, як зараз. Питання безпеки відсунули на задній план, що призвело до сучасних наслідків, а розробки продавалися державам, таким як Китай і Франція. В Збройні сили України такі зразки постачалися в обмеженій кількості. Підняти ці технології на відповідний рівень було важко, але це вдалося. Офіційно заявлено, що Україна входить до п'ятірки країн з лазерною зброєю. Проблеми боротьби з безпілотними апаратами противника залишаються актуальними, і існує велика потреба у розробці різних засобів. Власне, одним з таких засобів є "Тризуб", - резюмував Романенко.

  • Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковник Вадим Сухаревський 16 груднязаявив, що Україна має власну лазерну зброю під назвою "Тризуб". Також розвивається проєкт із застосування дрона-матки з двома FPV.
Теги:
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Україна
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Франція
зброя
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ЗСУ
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