"Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами": російські фейки за 14 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 14 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 14 червня російська пропаганда запустила два фейки.
Фейк: Російський диктатор Путін заявив: "Термін Зеленського минув. Його легітимність не відновити жодними хитрощами".
Спростування: Володимир Зеленський згідно з Конституцією України залишається легітимним главою держави та виконуватиме свої повноваження до моменту вступу на пост нового Президента, якого українці оберуть на виборах. Подібні заяви від очільника Кремля – це блеф і намагання викликати дискусії щодо цього питання у світі.
Фейк: Путін також заявив: "Не Росія починала війну, а київський режим, який розпочав і продовжує бойові дії".
Спростування: Саме Росія почала війну у 2014 році. Саме РФ почала повномасштабне вторгнення у 2022 році. Цю війну почала РФ. Такі безглузді заяви та намагання виправдати себе вже давно не працюють, оскільки весь світ розуміє, що агресором є саме Росія.
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