Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами": російські фейки за 14 червня

"Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами": російські фейки за 14 червня

14 червня, 2024 п'ятниця
22:42
Війна з Росією Зеленський і Путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 14 червня

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 червня російська пропаганда запустила два фейки. 

Фейк: Російський диктатор Путін заявив: "Термін Зеленського минув. Його легітимність не відновити жодними хитрощами".

Спростування: Володимир Зеленський згідно з Конституцією України залишається легітимним главою держави та виконуватиме свої повноваження до моменту вступу на пост нового Президента, якого українці оберуть на виборах. Подібні заяви від очільника Кремля – це блеф і намагання викликати дискусії щодо цього питання у світі. 

Фейк: Путін також заявив: "Не Росія починала війну, а київський режим, який розпочав і продовжує бойові дії". 

Спростування: Саме Росія почала війну у 2014 році. Саме РФ почала повномасштабне вторгнення у 2022 році. Цю війну почала РФ. Такі безглузді заяви та намагання виправдати себе вже давно не працюють, оскільки весь світ розуміє, що агресором є саме Росія. 

  • Росіяни продовжують дискредитувати Україну на фоні розширення мережі її дипломатичних представництв у країнах Африки.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
фейк
переговори з РФ
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
14 червня, 2024 п'ятниця
У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної української дівчинки в Німеччині
Папа Франциск
13 червня, 2024 четвер
"Люди втрачають увагу і засинають": Папа Римський закликав священників робити проповіді коротшими
картина Яна Линсена "Еліезер і Ребекка біля колодязя"
13 червня, 2024 четвер
Інтерпол шукав майже 20 років: українські прикордонники знайшли старовинну картину, викрадену з музею в Нідерландах
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
14 червня
22:30
Фінляндія НАТО
НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ
22:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"За один стіл з Путіним": нові маніпуляції диктатора, допомога від Німеччини та угода зі США. Воєнні підсумки тижня
22:01
G7
G7: Україна отримає $50 млрд додаткового фінансування, а РФ має відшкодувати їй понад $486 млрд збитків
21:57
зерно, експорт
З початку року через одеські порти експортували на 70% більше продукції, ніж торік
21:44
Андрій Шевченко
Шевченко назвав завдання-мінімум для збірної України на Євро-2024
21:27
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Укренерго попередило про ускладнення ситуації в енергетиці наступного тижня: причина
21:18
Інтерв’ю
Павел Коваль у Берліні на конференції з відновлення України
На Європу чекає нова хвиля біженців з України — "енергетичних", - депутат сейму Павел Коваль
21:17
Ексклюзив
окупанти
Треба знищити понад 300 тис. окупантів, бо РФ планує у понад півтора раза збільшити сили, залучені проти України, - майор запасу Гетьман
20:58
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
"У Харкові з гранатомета обстріляли військкомат": росіяни запустили маніпуляцію
20:57
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
"П'ять країн дали гроші": глава МЗС Чехії Ліпавський розповів про можливості постачати Україні боєприпаси
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Балакучий самотній Орбан
19:59
Саміт ЄС
Приїдуть 57 президентів і прем'єрів: Швейцарія оприлюднила склад учасників Глобального саміту миру
19:55
Данія першою з країн НАТО інвестує у виробництво українського озброєння
19:43
Шкідливі рослини
Американські вчені виявили першу рослину з певними ознаками інтелекту
19:39
Огляд
Гамбіт королеви
Віртуозний "Гамбіт королеви": що подивитися на вихідних
19:26
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення, найгарячіше - на Покровському напрямку
19:24
Міжнародний кримінальний суд ООН
МКС розглядає кібератаки РФ проти України як потенційні воєнні злочини, - Reuters
19:12
Єнс Столтенберг
Тисячі систем ППО та 850 літаків F-35: Столтенберг оприлюднив план модернізації збройних сил європейських членів НАТО та Канади на найближчі 5 років
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 842-го дня війни: вибухи в російському Шебекіно, заборона організацій Медведчука та нова допомога від Німеччини
18:55
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Швейцарії на Саміт миру
18:53
Coca-Cola
Coca-Cola знову подала на реєстрацію свої торгові знаки в Росії: як це пояснюють у компанії
18:46
малюнок, діти
З ТОТ Херсонщини повернули ще 12 дітей
18:43
Окупанти з артилерії обстріляли Шосткинську громаду
Росіяни 14 червня вдарили по Сумщині, загинула людина
18:35
В Укренерго розповіли, в які години 15 червня найбільше відключатимуть електроенергію
18:21
Ллойд Остін
Остін оцінив перспективи отримання Україною винищувачів F-16 цього літа
18:12
Оновлено
новини Львівщини
Сили ППО знищили усі ворожі БПЛА, які вдень атакували Київ та область
18:06
Оновлено
У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної української дівчинки в Німеччині
18:04
Ексклюзив
Військовий Міклушка розповів, скільки необхідно часу, аби стати оператором БПЛА
18:00
OPINION
Вадим Денисенко
Путін не підіймає ставки. Він нервує
17:58
Девід Кемерон
Кемерон запропонував затримувати танкери, які нелегально перевозять російську нафту
17:47
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що тодішній прем’єр Ізраїлю Беннет у 2022 році нібито був посередником у переговорах РФ з Україною
17:43
Севастополь
Партизани виявили в бухті Севастополя протичовновий корабель
17:38
Новини компаній
Нік Байєс, директор із відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo
Ferrexpo готова підтримати потенціал України в глобальному переході до "зеленої" сталі - Нік Байєс
17:37
Готувала російський удар по штабах ЗСУ на Сумщині: 15 років ув'язнення отримала агентка ФСБ
17:28
Володимир Зеленський
"Не відрізняються від ультиматумів, які він висував раніше": Зеленський про вимоги Путіна щодо припинення війни РФ проти України
17:15
Ексклюзив
ЗРК Patriot
У Defence Express вказали на головну проблему з використанням ЗРК Patriot в Україні
17:10
Владислав Ванат, збірна України
Форвард збірної України отримав шанс перейти з "Динамо" у топчемпіонат і зіграти в ЛЧ
17:09
Єнс Столтенберг
Міністрам оборони НАТО не вдалося узгодити фінансування України у €40 млрд на рік
17:00
Дана Павличко продала видавництво "Основи", новим власником стала Українська школа політичних студій
16:54
прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Прем'єр Греції звільнив майже всіх членів уряду після поразки провладної партії на виборах до Європарламенту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV