"Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами": російські фейки за 14 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 червня російська пропаганда запустила два фейки.

Фейк: Російський диктатор Путін заявив: "Термін Зеленського минув. Його легітимність не відновити жодними хитрощами".

Спростування: Володимир Зеленський згідно з Конституцією України залишається легітимним главою держави та виконуватиме свої повноваження до моменту вступу на пост нового Президента, якого українці оберуть на виборах. Подібні заяви від очільника Кремля – це блеф і намагання викликати дискусії щодо цього питання у світі.

Фейк: Путін також заявив: "Не Росія починала війну, а київський режим, який розпочав і продовжує бойові дії".

Спростування: Саме Росія почала війну у 2014 році. Саме РФ почала повномасштабне вторгнення у 2022 році. Цю війну почала РФ. Такі безглузді заяви та намагання виправдати себе вже давно не працюють, оскільки весь світ розуміє, що агресором є саме Росія.