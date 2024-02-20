Лідери G7 зберуться на онлайн-саміт у річницю великої війни в Україні, запросили Зеленського
Перша у 2024 році зустріч лідерів держав Групи семи відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого – у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Цю інформацію 20 лютого офіційно підтвердило італійське головування у G7.
На зустрічі лідерів Групи семи головуватиме прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні. Також туди запросили президента України Володимира Зеленського.
"За підсумками зустрічі буде ухвалена спільна декларація", – анонсувало італійське головування.
- Нагадаємо, з 1 січня Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.
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