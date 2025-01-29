Ліквідовували наслідки обстрілу: рятувальники потрапили під удар російського дрона на Сумщині
У середу, 29 січня, російська окупаційна армія атакувала безпілотником рятувальників у Шосткинському районі Сумської області
Про це повідомили в ДСНС України.
Зазначається, що бійці ДСНС саме гасили на відкритій території пожежу, яка була спричинена ворожим ударом.
Під час її ліквідації росіяни повторно атакували надзвичайників FPV-дроном, внаслідок чого було пошкоджено пожежний автомобіль.
Фото: ДСНС України
"На щастя, рятувальники встигли відійти в безпечне місце, і ніхто з них не постраждав", - додали в ДСНС.
- 22 січня росіяни двічі атакували рятувальників на Херсонщині. Одного із бійців ДСНС ушпиталили.
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