Ліквідовували наслідки обстрілу: рятувальники потрапили під удар російського дрона на Сумщині

Про це повідомили в ДСНС України.

Зазначається, що бійці ДСНС саме гасили на відкритій території пожежу, яка була спричинена ворожим ударом.

Під час її ліквідації росіяни повторно атакували надзвичайників FPV-дроном, внаслідок чого було пошкоджено пожежний автомобіль.

Фото: ДСНС України

"На щастя, рятувальники встигли відійти в безпечне місце, і ніхто з них не постраждав", - додали в ДСНС.