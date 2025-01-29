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Ліквідовували наслідки обстрілу: рятувальники потрапили під удар російського дрона на Сумщині

Катерина Ганжа
29 січня, 2025 середа
17:29
Війна з Росією

У середу, 29 січня, російська окупаційна армія атакувала безпілотником рятувальників у Шосткинському районі Сумської області

Зміст

Про це повідомили в ДСНС України. 

Зазначається, що бійці ДСНС саме гасили на відкритій території пожежу, яка була спричинена ворожим ударом. 

Під час її ліквідації росіяни повторно атакували надзвичайників FPV-дроном, внаслідок чого було пошкоджено пожежний автомобіль.

Фото: ДСНС України

"На щастя, рятувальники встигли відійти в безпечне місце, і ніхто з них не постраждав", - додали в ДСНС.

  • 22 січня росіяни двічі атакували рятувальників на Херсонщині. Одного із бійців ДСНС ушпиталили.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Сумщина
окупанти
ДСНС
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