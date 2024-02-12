Про це начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади старший лейтенант Сергій Дібров розповів у етері Еспресо.

"Зараз у зоні відповідальності нашої бригади ми поблизу міста Лиман, взагалі на Лиманському напрямку. Ситуація трохи спокійніша, ніж звичайно. Це означає, що продовжуються обстріли, спроби штурмувати, але вони не відбуваються із ранку до ночі. Тобто ворог намагається чогось досягнути, але скоріш за все готує новий більш потужний наступ і готує для цього сили. Крім того, погодні умови зараз не дуже сприятливі для того, щоб кудись рухатися і щось намагатися відбити. Тому скоріше все в нас така оперативна кліматична пауза", - пояснює начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади.

Українські військові відбивають напади ворога на фронті, водночас у тилу ліквідуються склади армії РФ.

"Схоже, що снаряди в них знову закінчилися і можливо вони їх відновлять. Тобто в них є повний арсенал засобів для того, щоб воювати з нами - і піхота, і танки, і артилерія, і авіація. Але якось дивно відбувається їх застосування, тобто активність одного роду військ", - пояснив старший лейтенант.

За словами Діброва, на їхньому напрямку воюють саме регулярна російська армія, контрактники, які проходили відповідну підготовку та перебувають під керівництвом кадрових офіцерів: "Тому це дійсно серйозний ворог - це не приватні військові компанії, не штрафні роти, батальйони, "Шторм" і так далі; це та сама друга армія світу класичного її виконання, тобто російські контрактники".