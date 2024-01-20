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Ексклюзив

Наступи ворога будуть відбуватися по всіх без включення ділянках фронту, - військовий експерт Снєгирьов

20 січня, 2024 субота
16:40
Війна з Росією Карта бойових дій Куп'янськ

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", вважає, що у пріоритеті противника є Куп’янсько-Лиманський напрямок, де зосереджено до 120 тис. ворожого особового складу та 1300 одиниць бронетехніки

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наступи ворога будуть відбуватися по всіх без включення ділянках фронту. У пріоритеті противника, як не дивно, це Куп’янсько-Лиманський напрямок, де зосереджено до 120 тис. особового складу та 1300 одиниць бронетехніки. За інформацією останніми днями в районі Білогорівки була зафіксована передислокація САУ "Малка" калібру 203 мм з дальністю ураження до 40 км, яка є новітньою розробкою російського ВПК. Йдеться про те, що загарбники намагаються прорвати українську оборону в районі Білогорівки та спробувати створити оперативне оточення українських військ біля Сіверська", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, Білогорівка росіянам цікава, бо там панівні висоти та 12 км до трикутника промислових міст на окупованій території Луганщини, Сєверодонецьк - Лисичанськ - Рубіжне.

"На Лиманському напрямку основні зусилля окупантів спрямовані на Білогорівку, Торський виступ з можливістю виходу на Лиман, який є ключовим логістичним хабом ЗСУ. По Куп’янському напрямку у ворога є намагання вийти на р.Оскіл, тому тисне по декількох місцях. Пріоритетними цілями противника буде не сам Куп’янськ, а спробують прориватися на фланг в районі Слов'янська та Краматорська. Завдання окупантів – спроба виходу на Ізюм і звідти нависання над українськими флангами. На Бахмутському напрямку є декілька гарячих точок, окрім Бахмута основними зусиллями ворога - Богданівка та Хромове, де є у нього певні тактичні успіхи", - зазначив співголова ГІ "Права Справа".

Снєгирьов зауважив, що росіяни намагаються обійти позиції ЗСУ, що зосереджені у Часовому Яру. Сам Часів Яр вони штурмувати не можуть, бо він на панівних висотах, фактично це буде повтором штурму Вугледара, коли ЗСУ вщент знищили російські штурмові колони. У районі Кліщіївки ми на панівних висотах, що дозволяє тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів та унеможливлювати успішний характер просування окупантів.

"По Авдіївці є просування, це вулиця Соборна, куди окупанти зайшли з боку готельного комплексу "Царське село". Відповідно, декілька вулиць наразі під контролем ворога, там він спробує закріпитися. Однак до тих пір, поки ми тримаємо можливість вільного шляхосполучення, тобто проведення ротацій, підвезення БК та вивезення поранених, Авдіївський гарнізон буде триматися. Тактичні успіхи противника в районі вул. Соборної - ще не є свідченням критичної ситуації. Основні зусилля загарбники будуть прикладати щодо населених пунктів Степове та Бердичі, аби вийти на контроль за дорогою. Нагадаю, ширина коридору зараз до 6 км, що дозволяє ЗСУ тримати нормальний режим оборони Авдіївського укріпрайону", - резюмував Дмитро Снєгирьов.

  • Протягом минулої доби на фронті між російськими окупантами й українськими захисниками відбулося 103 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 33 атаки росіян на Авдіївському напрямку і ліквідували ще 750 військових РФ.
  • 20 січня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що окупанти збільшили активність бойової авіації на Авдіївському напрямку.
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