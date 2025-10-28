Лише близько 30% мешканців окупованих Донеччини та Луганщини мають роботу, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

За даними ГУР, унаслідок бойових дій понад 3 тис. підприємств на Донбасі повністю припинили діяльність. Частину місцевих мешканців окупанти залучають до примусових робіт — зокрема, у комунальних службах, на будівництві оборонних споруд або в ремонтних підрозділах, підконтрольних російським військовим. Оплата часто затримується або замінюється продуктовими наборами.

Окупанти продовжують закривати шахти та заводи, які колись були основою економіки регіону. Виробниче обладнання вивозять до Росії або передають під контроль російських компаній. Частину працівників "скорочують" формально, аби не фіксувати їх у статистиці безробітних.

За даними джерел Центру національного спротиву, навіть усередині окупаційних структур визнають, що економіка регіону фактично зруйнована: промисловість не відновлюється, інвестицій немає, а всі ресурси спрямовані на військові потреби.

"Таким чином, рівень безробіття на окупованих територіях утричі перевищує показники 1992 року, а рівень життя залишається катастрофічним. Донбас, який росія обіцяла "підняти з колін", перетворився на зону соціального занепаду, де виживання стало єдиною "роботою"", - підсумували в ЦНС.