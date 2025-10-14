TikTok-колаборант показав ППО росіян у Донецьку: ворожу техніку знищили, а блогера звинувачують у розкритті позицій
У Донецьку місцевого TikTok-блогера Кирила Сіріуса звинувачують у тому, що він випадково видав розташування російської військової техніки біля супермаркету "Сігма"(колишній "Ашан"), через що техніку знищили, а магазин спалахнув
Про це пише Денис Казанский у facebook.
TikTok-блогер Кирил Сіріус знімав відео в супермаркеті незадовго до прильоту, фіксуючи на парковці російську військову техніку, зокрема систему ППО. За словами місцевих джерел, "він показав ППО, і вже від неї супермаркет спалахнув та згорів".
Крім того, Сіріус навіть назвав точні координати об’єкта: 113–114 км траси Н-20 "Маріуполь – Слов’янськ – Донецьк". Тепер, коли об’єкт знищено, росіяни в істериці шукають винного — і, звісно, знайшли його не серед своїх окупантів, а серед блогера та українців.
Серед тих, хто приєднався до цькування, британський пропагандист Грем Філліпс, який заявив: "Я йому морду наб’ю". Місцеві жителі іронізують над ситуацією: "Британець приїхав ображати корінного мешканця Донбасу, а блогер випадково допоміг українцям".
- 11 жовтня 11 жовтня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що знищений гіпермаркет у тимчасово окупованому Донецьку використовувався російськими військами як укриття для техніки та зберігання обладнання військового призначення.
- 13 жовтня Сили спеціальних операцій та СБУ завдали ударів дронами по нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії та по кількох електростанціях у Криму.
