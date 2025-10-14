Знищений гіпермаркет у Донецьку слугував укриттям для військової техніки окупантів, - Андрющенко

Про це в ефірі Еспресо сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Так буває, коли в супермаркетах ховається не тільки на парковках військова техніка, а ще щось закладається в складах. Це типова практика окупантів - використовувати цивільні об'єкти, зокрема паркінги та склади, для військових цілей", - зазначив Андрющенко.

За його словами, така тактика характерна для тимчасово окупованих міст, зокрема Донецька, Луганська та Горлівки. У цьому випадку йдеться про колишній супермаркет "Ашан", привласнений і перейменований окупаційною адміністрацією на "Сігма".

"Цей гіпермаркет також використовувався для зберігання певного обладнання військового призначення. Це черговий приклад тактики живого щита, коли військові об'єкти маскуються під цивільну інфраструктуру", - додав Андрющенко.

Сили спеціальних операцій та СБУ завдали ударів дронами по нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії та по кількох електростанціях у Криму.



