Лише далекобійні удари по РФ не можуть змінити ситуацію на полі бою, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про далекобійне озброєння, важливо враховувати досвід Другої світової війни, зокрема використання британських, німецьких та американських бомбардувань і їхній вплив на хід війни. Також слід згадати про ситуацію під час операції "Буря в пустелі", застосування великої кількості крилатих ракет, вплив на оборону противника. Наразі є ситуація з використанням РФ ракет по нашій енергетиці. Все це свідчить про те, що не можуть лише далекобійні удари змінити ситуацію на полі бою", - наголосив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, будь-яка зброя має бути частиною інтегрованої стратегії.

"Коли ми говоримо, що на додачу до наших дронів потрібні ракети з дальністю хоча б 1000 км і більше, це також важливий чинник для можливостей наших військових у виконанні завдань на полі бою. Використання зброї не обмежується лише знищенням об'єктів. Вона повинна відповідати певній концепції, сприяючи прориву лінії фронту або зменшенню переваг противника в економіці, енергетиці чи на полі бою", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що повною мірою ці функції ударні комплекси не вирішують, але питання обмежень зменшує наш потенціал. І в цьому контексті план Зеленського не тримається виключно на питанні лише далекобійної зброї.