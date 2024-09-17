Лише далекобійні удари по РФ не можуть змінити ситуацію на полі бою, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що будь-яка зброя має бути частиною інтегрованої стратегії
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Коли ми говоримо про далекобійне озброєння, важливо враховувати досвід Другої світової війни, зокрема використання британських, німецьких та американських бомбардувань і їхній вплив на хід війни. Також слід згадати про ситуацію під час операції "Буря в пустелі", застосування великої кількості крилатих ракет, вплив на оборону противника. Наразі є ситуація з використанням РФ ракет по нашій енергетиці. Все це свідчить про те, що не можуть лише далекобійні удари змінити ситуацію на полі бою", - наголосив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, будь-яка зброя має бути частиною інтегрованої стратегії.
"Коли ми говоримо, що на додачу до наших дронів потрібні ракети з дальністю хоча б 1000 км і більше, це також важливий чинник для можливостей наших військових у виконанні завдань на полі бою. Використання зброї не обмежується лише знищенням об'єктів. Вона повинна відповідати певній концепції, сприяючи прориву лінії фронту або зменшенню переваг противника в економіці, енергетиці чи на полі бою", - зауважив Згурець.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що повною мірою ці функції ударні комплекси не вирішують, але питання обмежень зменшує наш потенціал. І в цьому контексті план Зеленського не тримається виключно на питанні лише далекобійної зброї.
- Україна вже давно просить своїх західних партнерів, зокрема США та Велику Британію, дозволити бити вглиб Росії далекобійними ракетами, певні "червоні лінії" у цьому процесі вже зсунулися, проте основне рішення ще попереду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.76
- EUR Купівля 45.82Продаж 46.51
- Актуальне
- Важливе