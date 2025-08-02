Лише тривале виведення з ладу інфраструктури РФ може сприяти завершенню війни, - генерал США Кларк

Про це заявив генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Веслі Кларк в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Вважаю, що здатність України завдавати глибоких ударів по логістичних центрах Росії є ключовою для успіху всієї військової кампанії. До таких центрів слід віднести виробництво озброєння, боєприпасів, а також нафтохімічну інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи, трубопроводи та сховища", - сказав він.

Генерал наголосив, що усе це є законними військовими цілями на території Росії та має бути знищено.

"Проте проблема полягає в іншому. Незалежно від того, застосовуються для цього кінетичні чи некінетичні засоби, мета не повинна обмежуватися символічними або разовими ударами. Потрібне стійке й системне знищення цих об'єктів усередині Росії. Лише тривале і цілеспрямоване виведення з ладу критичної інфраструктури може сприяти завершенню війни, за умови, що Україна й надалі зможе утримувати лінію фронту", - зазначив Кларк.

Він пояснив, що під "тривалим" мається на увазі приклад Другої світової війни.

"Коли союзники бомбили нацистську Німеччину, вони систематично і неодноразово завдавали ударів по ключових об'єктах, зокрема по нафтохімічних комплексах. Це була не просто демонстрація можливостей, а цілеспрямована й безперервна деградація військового потенціалу противника. Метою є виведення таких систем із гри на довгий період", - сказав генерал.

Кларк додав, що не впевнений, що Україна наразі має для цього достатні ресурси.

"Звичайно, повідомлення про удар по збройовому заводу в Санкт-Петербурзькій області позитивно впливає на бойовий дух. І все ж щоб справді змінити ситуацію на фронті, необхідно завдавати ударів по широкому спектру критично важливих об'єктів і забезпечити їхнє стійке виведення з ладу. Разовий удар не дасть ефекту. Це має бути складова тривалої, послідовної кампанії", - підсумував він.