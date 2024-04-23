Литва планує закупити для України радари ППО
Литва хоче зробити внесок в українську протиповітряну оборону, зокрема закупити радари протиповітряної оборони
Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС, пише "Армія Інформ".
"Литва прагне заповнити ще одну прогалину в протиповітряній обороні України — ми купимо радари. Наразі ми переглядаємо наші пріоритети, щоб якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору. Всі варіанти з придбання протиповітряної оборони повинні бути терміново використані і реалізовані", — заявив він.
Міністр зауважив, що нещодавно відвідав Україну і підтвердив, що потреби протиповітряної оборони є найнагальнішим пріоритетом України.
Він додав, що українцям не вистачає не лише систем ППО, а й боєприпасів.
"За кілька місяців Україна, ймовірно, знову зіткнеться з нестачею боєприпасів. Тому потрібно шукати можливості для негайного надання боєприпасів. Наразі для цього є хороша можливість на міжнародних ринках", — сказав міністр оборони.
- Також сьогодні, 23 квітня, Литва оголосила про передачу Україні ще однієї партії командно-штабних броньованих машин M577. Раніше Литва вже передавала українським військовим бронетранспортери М577, їх було доставлено 5 квітня.
- 20 квітня Литва оголосила, що передала Україні легкий бойовий літак L-39ZA Albatros.
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