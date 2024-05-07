Литва приєднається до ініціативи з постачання Україні систем ППО
Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що країна приєднається до ініціативи щодо надання Україні систем протиповітряної оборони для захисту неба від ракетних та дронових атак Росії
На своїй сторінці у соціальній мережі Х у понеділок, 6 травня, Науседа повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Йшлося зокрема і про військову допомогу Києву із ППО.
Також литовський президент розповів, що говорив із Зеленським про майбутній саміт миру у Швейцарії, а також про поточну ситуацію на фронті в Україні.
"Поспілкувався з Володимиром Зеленським щодо українського Саміту миру, ситуації на фронті та військової підтримки України. Усі варіанти підтримки України мають залишатися на столі", – зазначив Науседа.
Він подякував Німеччині за рішення надати Україні додаткову систему Patriot і додав, що Литва "приєднається та допоможе Україні необхідними системами", не уточнивши, які саме системи він має на увазі.
- Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з очільниками урядів країн Балтії.
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