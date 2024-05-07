Литва приєднається до ініціативи з постачання Україні систем ППО

На своїй сторінці у соціальній мережі Х у понеділок, 6 травня, Науседа повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Йшлося зокрема і про військову допомогу Києву із ППО.

Також литовський президент розповів, що говорив із Зеленським про майбутній саміт миру у Швейцарії, а також про поточну ситуацію на фронті в Україні.

"Поспілкувався з Володимиром Зеленським щодо українського Саміту миру, ситуації на фронті та військової підтримки України. Усі варіанти підтримки України мають залишатися на столі", – зазначив Науседа.

Він подякував Німеччині за рішення надати Україні додаткову систему Patriot і додав, що Литва "приєднається та допоможе Україні необхідними системами", не уточнивши, які саме системи він має на увазі.

Spoke with @ZelenskyyUa regarding ???????? Peace Summit, the situation on the frontline &military support for Ukraine.



All options of support for ???????? must remain on the table.



Appreciate ???????? decision to send additional Patriot system to????????. ???????? will join & assist????????with necessary systems. pic.twitter.com/qUTT9QQ6k9 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 6, 2024