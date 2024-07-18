Лубінець розповів про інструментарій, що допомагає підтвердити факт полону українців у РФ

Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема він розповів, що офіси уповноважених від обох сторін здійснюють відвідування військовополонених.

За словами Лубінця, станом на зараз вже вдалося відвідати 1100 військовополонених.

"Це новий інструментарій, який допомагає підтверджувати факт полону українців у РФ, оскільки Міжнародний комітет червоного хреста не виконує свій мандат", - заявив омбудсман.

Також він повідомив, що наразі є домовленість про відвідування ще 100 військовополонених та ведеться робота щодо можливості передачі листів.