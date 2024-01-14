Лубінець розповів, скільки депортованих людей повернули з території РФ до України

Про це він заявив під час зустрічі щодо Української формули миру в Давосі.

"Мав честь модерувати панель "Гуманітарний напрямок Української формули миру: боротьба за повернення жертв насильницького переміщення, включно з депортованими дітьми та військовополоненими" на четвертій зустрічі радників щодо втілення Формули миру в Давосі", - йдеться у повідомленні.

За його словами, наразі до України повернули 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних. Проте завдання України - повернути всіх людей. Тому, за словами Лубінця, міжнародна спільнота має негайно консолідувати свої зусилля в цьому напрямі.

Він також подякував Швейцарії за організацію зустрічі й підтримку України: "Дякую і всім нашим партнерам, які долучилися й готові працювати з Україною на шляху справедливості та возз'єднання родин".