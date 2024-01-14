Лубінець розповів, скільки депортованих людей повернули з території РФ до України
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінць розповів про кількість депортованих людей, яких повернули з території Росії в Україну
Про це він заявив під час зустрічі щодо Української формули миру в Давосі.
"Мав честь модерувати панель "Гуманітарний напрямок Української формули миру: боротьба за повернення жертв насильницького переміщення, включно з депортованими дітьми та військовополоненими" на четвертій зустрічі радників щодо втілення Формули миру в Давосі", - йдеться у повідомленні.
За його словами, наразі до України повернули 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних. Проте завдання України - повернути всіх людей. Тому, за словами Лубінця, міжнародна спільнота має негайно консолідувати свої зусилля в цьому напрямі.
Він також подякував Швейцарії за організацію зустрічі й підтримку України: "Дякую і всім нашим партнерам, які долучилися й готові працювати з Україною на шляху справедливості та возз'єднання родин".
- Нещодавно Лубінець заявив, що має "стриманий оптимізм" у питанні щодо повернення українців із російського полону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе