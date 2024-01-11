Зараз є стриманий оптимізм, - Лубінець про перспективи повернення українців із полону РФ

Про це він заявив у телемарафоні, передає "Укрінформ".

"Не забувайте, з ким ми домовляємося і воюємо - з РФ. Вони сьогодні домовилися, завтра перервали свої домовленості в односторонньому порядку без жодних пояснень. Там немає такого, що вони щось роблять і нам пояснюють якось логічно, чому вони це роблять або не роблять. Але такий стриманий оптимізм станом на зараз у мене дійсно є" - сказав Лубінець.

Він також наголосив, що та робота, яка була пророблена і яка привела до останнього великого повернення українців, триває.