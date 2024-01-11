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Зараз є стриманий оптимізм, - Лубінець про перспективи повернення українців із полону РФ

11 січня, 2024 четвер
06:41
Війна з Росією Дмитро Лубінець

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що має "стриманий оптимізм" у питанні щодо повернення українців із російського полону

Про це він заявив у телемарафоні, передає "Укрінформ".

"Не забувайте, з ким ми домовляємося і воюємо - з РФ. Вони сьогодні домовилися, завтра перервали свої домовленості в односторонньому порядку без жодних пояснень. Там немає такого, що вони щось роблять і нам пояснюють якось логічно, чому вони це роблять або не роблять. Але такий стриманий оптимізм станом на зараз у мене дійсно є" - сказав Лубінець.

Він також наголосив, що та робота, яка була пророблена і яка привела до останнього великого повернення українців, триває.

  • Нагадаємо, 3 січня з полону повернулося 230 наших людей: 213 солдат і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних.
Україна
Омбудсмен
полонені
обмін полоненими
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